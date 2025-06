A sikersportág olimpiai hősei óriási pofont adtak hazájuknak, ebből aligha lesz kiút

Jamaica 1962-ben vált függetlenné az Egyesült Királyságtól, de 1948 óta minden nyári ötkarikás játékokon szerepelt – igaz, 1960-ban Brit Nyugat-India részeként. Téli olimpiákon is vettek már részt jamaicai sportolók (közülük elsősorban 1988-ból a bobcsapat maradt meg világszerte ismertnek), de a majdnem hárommilliós népességű karibi ország leginkább az atlétika versenyszámaiban volt sikeres. Olyannyira, hogy az elmúlt tizenkilenc nyári olimpiai játékokon megszerzett 94 éremből 93-at ebben a sportágban szereztek. A kivételt 1980-ból a pályakerékpáros David Weller harmadik helye jelenti. 27 arany-, 39 ezüst- és 27 bronzérem a jamaicai atléták mérlege olimpiákon, és ezen medálok közül mindössze hat olyan van, amelyeket nem futószámban értek el. A hatból négyet viszont a 2024-es párizsi olimpián szereztek.

Rojé Stona szerezte Jamaica egyetlen olimpiai aranyérmét tavaly Párizsban. Fotó: AFP/Martin Bernetti

Párizsban az atlétikai versenyszámok egyik legnagyobb meglepetését okozva Rojé Stona férfidiszkoszvetésben lett olimpiai bajnok, Wayne Pinnock férfitávolugrásban, Shanieka Ricketts pedig női hármasugrásban volt ezüstérmes, míg Rajindra Campbell férfisúlylökésben zárt harmadikként. Ezt leszámítva „csak” egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek a jamaicaiak a 2024-es ötkarikás játékokon (ezeket futószámokban), ami óriási csalódást jelentett.

Nemrég kiderült, hogy az ügyességi számokban említett négy atléta közül három – Stona, Pinnock és Campbell – már nem jamaicai, hanem török színekben folytatja a pályafutását.

Akárcsak a Párizsban negyedik hármasugró, Jaydon Hibbert.

Jamaica olimpiai érmes atlétái török színekre váltanak

Először Campbellről és az NFL-karrierről is álmodó Stonáról jelentek meg a hírek, miszerint a török szövetségtől több száz millió forintos nagyságrendű összeggel és további beígért bónuszokkal keresték meg őket, hogy a folytatásban török színekben versenyezzenek. A „folytatás” ebben az esetben azt jelenti, hogy 2028 nyarától, azaz a Los Angeles-i olimpiától kezdve. A honosítás szabályainak megfelelően az országváltástól kezdve három évig nem versenyezhetnek – nem véletlen tehát a törökök időzítése.

Noha a jamaicai szövetség eleinte tagadta, hogy hivatalos megkeresés történt, azóta Stona és Campbell menedzsere megerősítette: azok után, hogy még az elmúlt hetekben is Jamaicát képviselték nemzetközi versenyeken, a jövőben Törökországot fogják. Nem sokkal később pedig jött az újabb sokk a karibi ország atlétikai szövetségének: a budapesti világbajnokságon ezüstérmes Pinnock, valamint a 2023-as vb-döntőben megsérült Hibbert csatlakozik két társukhoz, és ők is török atlétának állnak – a szükséges papírmunka már az ő esetükben is lezajlott.

Az olimpián és vb-n is ezüstérmes távolugró, Wayne Pinnock is törökként versenyezhet Los Angelesben. Fotó: Csudai Sándor

Voltak már Jamaicából távozó világklasszisok

Törökországban nem ismeretlen, hogy neves atlétákat honosítanak, hiszen korábban Azerbajdzsánból elcsábították a később 200 méteres síkfutásban világbajnok Ramil Gulijevet, Kubából az olimpiai bronzérmével minden idők legsikeresebb török olimpikon atlétának számító Yasmani Copellót, Kenyából a háromszoros Európa-bajnok Yasemin Cant, Etiópiából pedig a fedett pályás Eb-aranyérmes Alemitu Bekelét.

Jamaicából is honosítottak már a törökök: Emre Zafer Barnes és Jak Ali Harvey is több Európa-bajnoki dobogót szerzett már új hazája színeiben.

Voltak már más fájó távozók is a karibi ország atlétikájában, hiszen az amerikai színekben négyszeres olimpiai bajnok Sanya Richards-Ross és a kanadaiként kétszeres olimpiai aranyérmes Donovan Bailey is Jamaicában született, de a jelen világklasszis sprinterei közül Dina Asher-Smith, Gabrielle Thomas és Nethaneel Mitchell-Blake is jamaicai felmenőkkel rendelkezik.

A mostani azonban minden korábbinál nagyobb pofon az összességében 149 vb-éremnél járó jamaicai atlétikának. A sprinterek Usain Bolt visszavonulása óta hullámvölgyben vannak, a nemrég az elitben lévő középtávfutók szintén visszaestek, most pedig az ügyességi számok párizsi hősei távoztak az országból.

A következő, tokiói atlétikai világbajnokság szeptember 13–21én lesz, míg a Los Angeles-i olimpián 2028 júliusának második felében rendezik az atléták versenyszámait. Jelen állás szerint nem kizárt, hogy utóbbi eseményen több török érem születik majd, mint jamaicai. Márpedig ez az elmúlt hetven év atlétikai versenyein elképzelhetetlen volt.