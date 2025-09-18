doppingndkatlétika-vb

Az NDK doppingyárának terméke ezt a támadást is túlélte

Tényleg megdönthetetlen az a világcsúcs, amelyet az egykori NDK futónője, Marita Koch ért el 1985. október 6-án az ausztráliai Canberrában? A fél világ ezt találgatta. Az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone közel volt a fal lebontásához. Mindössze 18 századmásodperc hiányzott neki. Marita Koch tehát fellélegezhet, még mindig övé a világrekord.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 17:43
Az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone 18 másodpercre volt Marita Koch világrekordjától
Az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone 18 másodpercre volt Marita Koch világrekordjától Fotó: TAKUYA MATSUMOTO Forrás: Yomiuri
1985. október 6-án, az ausztráliai Canberrában rendezték meg a IV. atlétikai világkupa versenyét. Ennek a zárónapján került sor a női 400 méteres síkfutásra, amelyen fantasztikus mezőny gyűlt össze. Ott volt a fináléban az 1983 óta 47.99-cel a világrekordot tartó csehszlovák Jarmila Kratochvilová, az egyik trónkövetelő, az abban az évben a világranglistát vezető szovjet Olga Vlagyikina, valamint az NDK-ból Marita Koch is. Az előzetes vélemények úgy szóltak, hogy Kratochvilová és Vlagyikina között dől majd el az aranyérem sorsa. Erre mi történt? A keletnémet Koch 47.60-as űridővel nyerte meg a versenyt. Akkor biztosan kevesen gondolták, hogy ez a 47.60 2025-ben is fennálló világrekord lesz.

Marita Koch
Az egykori NDK doppingyárának termékei: Silke Gladisch, Marita Koch, Marlies Göhr és Ingrid Auerswald (balról jobbra)
Fotó: JUHA JORMANAINEN/LEHTIKUVA

Marita Koch: Soha nem doppingoltam

Marita Koch pályafutását, az 1980-ban a moszkvai olimpián szerzett aranyérmét az egész világ ámulva nézte. Ez az áhítat egészen addig tartott, amíg le nem omlott a fal Berlinben. 

A két Németország egyesülése után nem sokkal már arról beszéltek, hogy a keletnémet doppinggyárakban milyen módszerekkel tömték tele az NDK sportolóit, legyenek azok úszók, súlyemelők vagy éppen atléták.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség ennek ellenére soha nem nyúlt azokhoz a világrekordokhoz, amelyeket az egykori szocialista országok atlétái értek el, s amelyekről mindenki úgy beszélt, hogy doppinghasználat nélkül erre aligha került volna sor.

Marita Koch

Születési idő, hely: 1957. február 18., Wismar (egykori NDK)
Magasság, versenysúly: 171 cm, 62 kg
Legjobb időeredményei:
60 m: 7.04 (1985)
100 m: 10.83 (1983)
200 m: 21.71 (1979)
400 m: 47.60 (1985)
Legnagyobb sikerei: olimpiai bajnok (400 m – 1980), olimpiai 2. (4×400 – 1980), 3-szoros világbajnok (200 m, 4×100 m, 4×x400 m – 1983), vb-2. (100 m – 1983), fedett pályás világbajnok (200 m – 1985), 6-szoros Európa-bajnok (400 m és 4×400 – 1978, 1982, 1986)

Az időeredményre jellemző, hogy rajta kívül egyedül a csehszlovák Jarmila Kratochvilová tudott 48 másodpercen belülre kerülni (47.99) – még 1983-ban. 

„1985-ben nagy várakozással érkeztem Canberrába, bár tele voltam félelemmel, nagyon stresszeltem. 

De tudtam, képes lehetek 48 másodperc alá menni, mert a felkészülésem tökéletes volt, maradt öt hetem a szezon végén rendezett viadalra. A verseny fantasztikus volt. 200-nál éreztem, hogy vagy utolértem, vagy már lehagytam az ellenfeleket, és bár egy pillanatra bevillant, nehéz lehet a vége, 360-nál még mindig frissen mozogtam. Az utolsó 30-40 méteren már csak az járt a fejemben, most biztosan 48 másodperc alá kerülhetek.

A célba érve hallottam a közönség moraját, akkor gondoltam először, megcsinálhattam. Ezután néztem csak fel az órára” – emlékezett vissza Koch a versenyre.

Koch pályafutása szorosan összefonódik Kelet-Németország rendszeres, államilag irányított doppingprogramjával. Bár ő maga sosem vallotta be, hogy tudatosan élt doppinggal, a Stasi (a keletnémet titkosszolgálat) iratai és a tudományos kutatások alapján valószínűsíthető, hogy ő is doppingolt.

Megjelent egy könyv, de…

Húsz évet kellett arra várni, hogy egy volt keletnémet sportfunkcionárius bevallja, milyen eszközökkel doppingolták az NDK versenyzőit. Thomas Köhler 2010-ben megjelent könyvében (Zwei Seiten der Medaille – Az érem két oldala) azt állította: a német munkás-paraszt állam illetékesei a 70-es évek elején jöttek rá, hogy csak bizonyos anabolikus készítményekkel lehet biztosítani az NDK sportolóinak esélyegyenlőségét a nemzetközi versengésben. „Ha azt akartuk, hogy az NDK továbbra is sikerrel szerepeljen a nemzetközi sportéletben, akkor nem volt más választásunk, mint engedélyezni a doppingszerek használatát” – írta a szerző, aki fiatalkorában olimpiai bajnoki címet szerzett szánkózásban. 

16-times world record holder Marita Koch shown in her fashion boutique in Rostock, Germany, Wednesday, 14 February 2007. She holds the world record over 400m in 47min 60sec since 21 years and will turn 50 on 18 February 2007. Photo: Bernd Wuestneck (Photo by BERND WUESTNECK / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
Marita Koch 2006-ban, Rostockban
Fotó: BERND WUESTNECK/DPA-Zentralbild

Marita Koch 47,60 másodperces álomidejét azóta sem tudta senki megdönteni. A 90-es években számos volt NDK-s sportfunkcionáriust, orvost és edzőt állítottak bíróság elé azzal a váddal, hogy anabolikus szereket adtak sportolóiknak. 

Többségüket pénzbüntetésre, illetve néhány hónapnyi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

Bár az érdeklődő olvasó elsőre talán azt hiheti, Köhler könyve számos borzasztó titokról segített lerántani a leplet, az írás fogadtatása nem volt ilyen egyértelmű. Ines Geipel egykori vágtázó, aki szintén kapott doppingszert annak idején, abszolút felelőtlennek nevezte Köhler könyvét. 

Egy biztos: az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone most tényleg nagyon közel volt ahhoz, hogy átadja a múltnak Marita Koch világrekordját. 18 századmásodperc hiányzott hozzá.

 

