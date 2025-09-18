Sosem kerültek még ilyen közel a keletnémet futónő szakállas világcsúcsához

Rendkívüli

Sydney McLaughlin-Levrone minden idők második legjobb eredményével nyerte a női 400 méteres síkfutást a tokiói atlétikai vb-n. A keletnémet Marita Koch világrekordja megmaradt, a csehszlovák Jarmila Kratochvílová korábbi világbajnoki csúcsánál viszont ketten is jobbat futottak a fináléban, az amerikai McLaughlin-Levrone mellett a dominikai címvédő, Marileidy Paulino is. Az Egyesült Államok mellett Trinidad és Tobago, Kuba és Botswana nyert aranyérmet csütörtökön Tokióban.

2025. 09. 18. 16:04
Sydney McLaughlin-Levrone minden idők második legjobb eredményével lett 400-on a tokiói atlétikai vb aranyérmese, a keletnémet Marita Koch világcsúcsa érvényben maradt Fotó: AFP/Jewel Samad
Sydney McLaughlin-Levrone a 400 méteres gátfutás világcsúcstartója, idén viszont a tokiói atlétikai vb-n nem abban a számban, hanem 400 síkon szállt harcba az aranyéremért, sőt a világcsúcsért is. Pedig régóta érinthetetlennek hitt világrekordja van a versenyszámnak, Marita Koch 1985-ben keletnémet színekben futotta a 47,60 másodpercet, az örökranglistán rajta kívül pedig csak a csehszlovák Jarmila Kratochvílová (47,99) állt még 48 másodpercen belüli idővel, utóbbi 1983 óta a világbajnoki csúcs volt. McLaughlin Tokióba érkezve még az aranyéremnek sem a legnagyobb esélyese volt, bár az elődöntőben már jelezte, hogy kissé nagyobb favorit, mint a címvédő és olimpiai bajnok dominikai Marileidy Paulino vagy a 2019-es világbajnok, a bahreini Salwa Eid Naser.

Sydney McLaughlin-Levrone, Marileidy Paulino és Salwa Eid Naser, a tokiói atlétikai vb dobogósai, a keletnémet Marita Koch világcsúcsa megmenekült 400 méteren
Sydney McLaughlin-Levrone, Marileidy Paulino és Salwa Eid Naser, a tokiói atlétikai vb dobogósai, a keletnémet Marita Koch világcsúcsa megmenekült 400 méteren (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Ők hárman a döntőben is kiemelkedtek a mezőnyből, bár Nasernek az aranyéremre egy pillanatig sem volt esélye, ami a 48,19-es idejét ismerve meghökkentő.

McLaughlin Kratochvílová csúcsát megdöntötte, Koch rekordja megmenekült

McLaughlin és Paulino viszont a döntőben megduplázta a 48 másodperc alatti női 400 futók számát. Paulino egy századdal jobbat futott, mint Kratochvílová 1983-as világbajnoki csúcsa, de a címvédéshez ez sem volt elég.

Sydney McLaughlin-Levrone váltása bejött, minden idők második legjobb eredményével, 47,78 másodperccel aranyérmes lett új számában, 400 méteres síkfutásban. S ahogy célba ért, még kissé csalódott is volt. Talán a tokiói nagy eső mentette meg a keletnémet Koch világcsúcsát.

Sydney McLaughlin-Levrone eddigi pályafutását ismerve azonban meg fogja még ő újra próbálni, hogy Koch elé kerüljön az örökranglistán.

Atlétikai vb-aranyak: Botswana, Kuba, Trinidad és Tobago

A női 400 méter mellett még három számban rendeztek döntőt csütörtökön Tokióban. Férfi 400-on a botswanai Collen Kebinatshipi (43,53 másodperc) nyert, női hármasugrásban a kubai Leyanis Pérez (14,94 méter). Férfi-gerelyhajításban pedig Trinidad és Tobago színeiben Keshorn Walcott (88,16 m) szerezte meg végre a világbajnoki címet is, tizenhárom évvel azután, hogy Londonban olimpiai bajnok lett.

A nap egyetlen magyar indulója, Bátori Lilianna 20. helyen végzett a női magasugrás selejtezőjében, így U20-as Európa-bajnokunk nem jutott be a fináléba.

 

