Gulácsi kilépett Király Gábor árnyékából, Szalai és Dárdai is veszélybe kerülhet

Mint beszámoltunk róla, az RB Leipzig hazai pályán 3-1-re legyőzte a vendég Kölnt, amelynek elvette a veretlenségét. A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló lipcseiek a tabella második helyére léptek elő, a magyar kapus és a védő is jó teljesítménnyel járult hozzá a sikerhez.
Gulácsi Péter elnyűhetetlen Lipcsében
Közösen haladnak, egy évtizede erősítik a lipcsei együttest. A hátvéd Willi Orbán 232-, a kapus Gulácsi Péter kereken 250 Bundesliga-mérkőzésen játszott mostanáig. Utóbbi egyetlen klub, az RB Leipzig színeiben érte el a szép jubileumot és a harmadik a magyarok között. A 35 esztendős kapus idén év elején elbúcsúzott a nemzeti válogatottól, hogy kizárólag a klubjára koncentrálhasson. Bár az utóbbi években többször felvetődött, hogy távozik vagy kispadra szorul, ehhez képest arról hallani, hogy meghosszabbítanák a 2026 nyarán lejáró szerződését.
A súlyos térdsérülés után közel egyéves kihagyás után 2023 őszén visszatért magyar összesen 343 tétmérkőzésen szerepelt a Bikásoknál, 111-szer nem kapott gólt. A világ legerősebb bajnokságai közé tartozó Bundesligában 250 meccsen 89-szer húzta le a rolót, 281-szer kapitulált.
Tavasszal előzhet a magyarok Bundesliga-toplistáján
A bizalmat az új edzőnél, Ole Wernernél is élvezi Gulácsi Péter.
Akár ebben az idényben túlszárnyalhatja a magyarok rangsorában a második helyen álló, négy klub színeiben 276 Bundesliga-mérkőzésen szerepelt barátját, Szalai Ádámot. Amennyiben Gulácsi Péter szerződést hosszabbít vagy esetleg másik német együttesben szerepel még, az örökranglista élén 286 meccsel álló Dárdai Pált is beérheti…
A kapusok rangsorában már egy ideje Gulácsi a legtöbbet védő magyar, a válogatottbeli rangsorban is sokáig előtte álló Király Gábor mutatója 198-nál állt meg.
Magyar futballisták Bundesliga-toplistája, kilencen 100 mérkőzés felett:
- Dárdai Pál (Hertha BSC) 286 meccs
- Szalai Ádám (Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover) 276
- Gulácsi Péter (RB Leipzig) 250
- Willi Orbán (Kaiserslautern, RB Leipzig) 232
- Lisztes Krisztián (Stuttgart, Werder Bremen, Mönchengladbach) 206
- Király Gábor (Hertha BSC) 198
- Huszti Szabolcs (Hannover, Eintracht Frankfurt) 162
- Hajnal Tamás (Schalke, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart) 149
- Sallai Roland (Freiburg) 138
Gulácsi Péter ugyan kiszolgáltatott helyzetben volt, nem úszta meg kapott gól nélkül a jubileumi mérkőzését, a szezonban kétszer már megőrizte a kapuját a góltól. A Köln ellen 40 labdaérintése volt, passzai, előreívelései 87,5 százaléka pontos volt. A csapattársak is beveszik a játékba, amit élvez, és nem is akar még egy jó ideig abbahagyni.