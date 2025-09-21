Gulácsi kilépett Király Gábor árnyékából, Szalai és Dárdai is veszélybe kerülhet

Mint beszámoltunk róla, az RB Leipzig hazai pályán 3-1-re legyőzte a vendég Kölnt, amelynek elvette a veretlenségét. A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló lipcseiek a tabella második helyére léptek elő, a magyar kapus és a védő is jó teljesítménnyel járult hozzá a sikerhez.

Willi Orbán és Gulácsi Péter a 4. fordulóban már a harmadik győzelmet ünnepelhette a Bundesligában. Fotó: RB Leipzig

Gulácsi Péter elnyűhetetlen Lipcsében

Közösen haladnak, egy évtizede erősítik a lipcsei együttest. A hátvéd Willi Orbán 232-, a kapus Gulácsi Péter kereken 250 Bundesliga-mérkőzésen játszott mostanáig. Utóbbi egyetlen klub, az RB Leipzig színeiben érte el a szép jubileumot és a harmadik a magyarok között. A 35 esztendős kapus idén év elején elbúcsúzott a nemzeti válogatottól, hogy kizárólag a klubjára koncentrálhasson. Bár az utóbbi években többször felvetődött, hogy távozik vagy kispadra szorul, ehhez képest arról hallani, hogy meghosszabbítanák a 2026 nyarán lejáró szerződését.

A súlyos térdsérülés után közel egyéves kihagyás után 2023 őszén visszatért magyar összesen 343 tétmérkőzésen szerepelt a Bikásoknál, 111-szer nem kapott gólt. A világ legerősebb bajnokságai közé tartozó Bundesligában 250 meccsen 89-szer húzta le a rolót, 281-szer kapitulált.

Gulácsi Péter (balra) utolérheti Szalai Ádámot a Bundesliga-meccsek számában. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Tavasszal előzhet a magyarok Bundesliga-toplistáján

A bizalmat az új edzőnél, Ole Wernernél is élvezi Gulácsi Péter.

Akár ebben az idényben túlszárnyalhatja a magyarok rangsorában a második helyen álló, négy klub színeiben 276 Bundesliga-mérkőzésen szerepelt barátját, Szalai Ádámot. Amennyiben Gulácsi Péter szerződést hosszabbít vagy esetleg másik német együttesben szerepel még, az örökranglista élén 286 meccsel álló Dárdai Pált is beérheti…

A kapusok rangsorában már egy ideje Gulácsi a legtöbbet védő magyar, a válogatottbeli rangsorban is sokáig előtte álló Király Gábor mutatója 198-nál állt meg.

Magyar futballisták Bundesliga-toplistája, kilencen 100 mérkőzés felett:

Dárdai Pál (Hertha BSC) 286 meccs

Szalai Ádám (Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover) 276

Gulácsi Péter (RB Leipzig) 250

Willi Orbán (Kaiserslautern, RB Leipzig) 232

Lisztes Krisztián (Stuttgart, Werder Bremen, Mönchengladbach) 206

Király Gábor (Hertha BSC) 198

Huszti Szabolcs (Hannover, Eintracht Frankfurt) 162

Hajnal Tamás (Schalke, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart) 149

Sallai Roland (Freiburg) 138

Gulácsi Péter ugyan kiszolgáltatott helyzetben volt, nem úszta meg kapott gól nélkül a jubileumi mérkőzését, a szezonban kétszer már megőrizte a kapuját a góltól. A Köln ellen 40 labdaérintése volt, passzai, előreívelései 87,5 százaléka pontos volt. A csapattársak is beveszik a játékba, amit élvez, és nem is akar még egy jó ideig abbahagyni.