A német újságíró nyilvánosan bocsánatot kért Harry Kane-től, ilyet ritkán látni

A számai önmagukért beszélnek, s a Bayern München színeiben „megtanult” nyerni is az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Harry Kane-nel kapcsolatban szkeptikusak voltak Németországban, most nem győznek bocsánatot kérni tőle.

Harry Kane ezen a héten is remekelt. Fotó: MTI/AP/Martin Meissner

Harry Kane bombaformában, a német újságíró bocsánatot kért tőle

Jó hetet zárt a 32 esztendős angol csatár: két mérkőzésen 5 gólt szerzett a Bayern München mezében. Harry Kane egy büntetővel és egy akciógóllal vette ki a részét a klubvilágbajnok Chelsea 3-1-es legyőzéséből a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig triplázott a német bajnokságban az Uli Hoeness által példaként hozott Hoffenheim elleni idegenbeli 4-1-es siker alkalmával. A teljesítményét nem hagyta szó nélkül a Bild szakírója sem, aki bevallotta: hibázott.

– Ezt teszi egy igazi szupersztár! És olyan gyakran és olyan magabiztosan teszi, hogy szinte magától értetődőnek vehetnéd. De nem az! Mindenesetre itt az ideje, hogy hivatalosan is bocsánatot kérjek Mr. Kane-től. Elnézést, teljesen tévedtem! – vezekelt az elismert sportújságíró, Alfred Draxler.

– Én is azok közé tartoztam, akik meglehetősen kritikusan tekintettek a Tottenhamtől a Bayern Münchenhez 2023-ban lebonyolított 100 millió eurós átigazolásra. Azt gondoltam: túl sok pénz egy akkor 30 éves játékosért, aki még soha nem nyert bajnoki címet.

Voltak olcsóbb lehetőségek is. Niclas Füllkrug például 16 gólt szerzett a Werder Bremenben, és a Bayernben még többet is szerezne. De Kane pontosan az az ember, aki megváltoztathatja a játékot. Ma már tudom: megéri a 100 millió minden centjét.

Nem csupán gólokat lő a Bayern München sztárja

Harry Kane 2023 nyarán úgy igazolt az angol Tottenham Hotspurtól a Bayern Münchenhez, hogy egy évtized alatt semmilyen trófeát nem nyert a londoniakkal és a hazai Európa-bajnoki döntőt elbukó angol válogatottal sem. Persze azért 280 gólt összeszorgoskodott a klubjában…

Első németországi évében 36 találattal gólkirályi címet szerzett, de továbbra is átok sújtotta: az előző 11 szezont megnyerő bajorok csak ezüstérmesek lettek.

A 2024/2025-ös idényben meglett a hőn áhított salátástál, aminek elhódításához – ismét gólkirályként – 26 gólt tett a közösbe. A mostani Bundesliga-szezonban brutálisan bekezdett, négy meccsen nyolc gólnál jár, a Szuperkupa-győzelemhez is góllal járult hozzá.