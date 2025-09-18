Rosszul öregedett a Bayern München mindenhatójának kegyetlen kijelentése a BL-ben

A Bayern München 3-1-es győzelmet aratott a klubvilágbajnok Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában szerda este. A meccs hőse a németek angol csatára, Harry Kane lett, ám Uli Hoeness meghökkentő kijelentése árnyékot vetett a fényes győzelemre.

Uli Hoeness is láthatta, hogy Harry Kane-nel és a Bayernnel számolni kell (Fotó: Szilágyi Anna / MTI/EPA)

Uli Hoeness kimondta a kegyetlen véleményét

– Csak annyit mondhatok, hogy várom a következő szezont. Sajnos pont annyi esélyünk van csak a BL-győzelemre, mint a Hoffenheimnek megnyerni a Bundesligát – adta meg az alaphangot még a BL-rajt előtt Uli Hoeness, a klub tiszteletbeli elnöke, korábbi vezérigazgatója, aki egy ünnepségen nyilatkozott.

Ünnepivé nem varázsolta ezzel a hangulatot a Bayern Münchennél. A háromszoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes bajorok igazgatósági tagja persze az anyagi háttérre érthette az esélyeket: a Liverpool és a Chelsea körülbelül 800 millió eurót költött játékosokra az átigazolási időszakban, utóbbi „elhappolta” Florian Wirtzet a bajorok elől. Veszteségük, befektetésük 500 millió, míg a Bayern 90-et költött, és 100 volt a bevétele.

Lothar Matthäus részletesen írt arról, hol van a Bayern München helye Európában (Fotó: HARRY LANGER / DPA)

Legendák reagáltak, Lothar Matthäus is cáfol

A Bayern München legutóbbi, 2020-as BL-diadala óta már négyszer is elbukott a negyeddöntőben, egyszer az elődöntőig jutott. Most két klublegenda is hallatta a hangját.

– Nem. Ezúttal nem értek egyet Uli Hoeness-szel, amikor azt mondja, hogy mi vagyunk a Bajnokok Ligája Hoffenheimje. Soha nem vagyunk esélytelenek! Lehet, hogy nem mindig vagyunk esélyesek, de ez nem baj – nyilatkozta korábbi játékos- és vezetőtársát cáfolva a Bildnek Karl-Heinz Rummenigge, korábbi vezérigazgató. Nála messzebb ment a szókimondó Lothar Matthäus, a Bayern ugyancsak legendás egykori játékosa.

Nem egészen értem Ulit. A Hoffenheimnek sokkal kisebbek az esélyei a Bundesliga megnyerésére, mint a Bayerné a Bajnokok Ligájában. Számomra a Bayern Európa hat legjobb csapata közé tartozik, és azok közé, amelyek megnyerhetik a címet. Köztük van a címvédő Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Barcelona, ​​a Liverpool, a Manchester City, és kisebb mértékben az Arsenal.

– írta önálló rovatában a korábban a magyar válogatottat irányító Matthäus, aki szerint jól erősített a német rekordbajnok.