Rosszul öregedett a Bayern München mindenhatójának kegyetlen kijelentése a BL-ben

A Bayern München 3-1-re legyőzte hazai pályán a klubvilágbajnok Chelsea-t a labdarúgó Bajnokok Ligájában, ezzel a bajor sztárcsapat alaposan rácáfolt tiszteletbeli elnöke meccs előtti gondolatmenetére. A Bayern München mindennapjaira még mindig nagy hatást gyakorló Uli Hoeness szerint csapatának annyi esélye van a BL-győzelemre, mint a Hoffenheimnek arra, hogy megnyerje a Bundesligát. Harry Kane-ék persze még nem az egész BL-t nyerték meg, de komoly skalpot gyűjtöttek be a Chelsea ellen. Uli Hoeness szavaival szembeszállt Karl-Heinz Rummenigge és Lothar Mätthaus is.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 18. 9:20
Uli Hoeness München, 2024. szeptember 22. Uli Hoeness, a Bayern München labdarúgóklub korábbi elnöke, igazgatósági tag a 189. őszi müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest második napján 2024. szeptember 22-én. A szeptember 21-től október 6-ig tartó Oktoberf
Uli Hoeness talán egy sör elfogyasztása után tette vihart kavaró kijelentését Fotó: Szilágyi Anna Forrás: MTI/EPA
A Bayern München 3-1-es győzelmet aratott a klubvilágbajnok Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában szerda este. A meccs hőse a németek angol csatára, Harry Kane lett, ám Uli Hoeness meghökkentő kijelentése árnyékot vetett a fényes győzelemre.

Uli Hoeness
Uli Hoeness is láthatta, hogy Harry Kane-nel és a Bayernnel számolni kell (Fotó: Szilágyi Anna / MTI/EPA)

Uli Hoeness kimondta a kegyetlen véleményét

– Csak annyit mondhatok, hogy várom a következő szezont. Sajnos pont annyi esélyünk van csak a BL-győzelemre, mint a Hoffenheimnek megnyerni a Bundesligát – adta meg az alaphangot még a BL-rajt előtt Uli Hoeness, a klub tiszteletbeli elnöke, korábbi vezérigazgatója, aki egy ünnepségen nyilatkozott. 

Ünnepivé nem varázsolta ezzel a hangulatot a Bayern Münchennél. A háromszoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes bajorok igazgatósági tagja persze az anyagi háttérre érthette az esélyeket: a Liverpool és a Chelsea körülbelül 800 millió eurót költött játékosokra az átigazolási időszakban, utóbbi „elhappolta” Florian Wirtzet a bajorok elől. Veszteségük, befektetésük 500 millió, míg a Bayern 90-et költött, és 100 volt a bevétele.

Lothar Matthäus részletesen írt arról, hol van a Bayern München helye Európában
Lothar Matthäus részletesen írt arról, hol van a Bayern München helye Európában (Fotó: HARRY LANGER / DPA)

Legendák reagáltak, Lothar Matthäus is cáfol

A Bayern München legutóbbi, 2020-as BL-diadala óta már négyszer is elbukott a negyeddöntőben, egyszer az elődöntőig jutott. Most két klublegenda is hallatta a hangját.

– Nem. Ezúttal nem értek egyet Uli Hoeness-szel, amikor azt mondja, hogy mi vagyunk a Bajnokok Ligája Hoffenheimje. Soha nem vagyunk esélytelenek! Lehet, hogy nem mindig vagyunk esélyesek, de ez nem baj – nyilatkozta korábbi játékos- és vezetőtársát cáfolva a Bildnek Karl-Heinz Rummenigge, korábbi vezérigazgató. Nála messzebb ment a szókimondó Lothar Matthäus, a Bayern ugyancsak legendás egykori játékosa. 

Nem egészen értem Ulit. A Hoffenheimnek sokkal kisebbek az esélyei a Bundesliga megnyerésére, mint a Bayerné a Bajnokok Ligájában. Számomra a Bayern Európa hat legjobb csapata közé tartozik, és azok közé, amelyek megnyerhetik a címet. Köztük van a címvédő Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Barcelona, ​​a Liverpool, a Manchester City, és kisebb mértékben az Arsenal.

írta önálló rovatában a korábban a magyar válogatottat irányító Matthäus, aki szerint jól erősített a német rekordbajnok.

Most jön a neheze a Bayern München számára a BL-ben

A rajttal nincs gondja a Bayernnek, amely hazai pályán sorozatban a 23. Bajnokok Ligája-szezonját kezdte győzelemmel. A Chelsea ellen duplázó Harry Kane már 42 gólnál tart az elitligában, amelyben – éppen Lothar Matthäust – megelőzve immár Manuel Neuer kapus a korrekorder a maga 39 évével. 

A bajorok sorsolása nem tűnik nehéznek, ám a Pafosz, Brugge, PSV, Saint-Gilloise és Sporting mellett idegenben a címvédő PSG és az Arsenal komoly erőpróba lesz.

 Tavasszal pedig eldől, kinek lesz igaza a 2025/2026-os idény után a Bayern Münchennél.


 

