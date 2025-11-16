Dibusz DénesFradimagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtező

Dibusz Dénes: Kit érdekel most a szülinapom?

Miután a magyar válogatott 3-2-re kikapott az írektől, elvesztette az esélyét arra, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra. Ez különösen érzékenyen érintheti Dibusz Dénest, aki épp ma ünnepelte a 35. születésnapját, amiből az is következik, hogy újabb négy év múlva már kis eséllyel lesz lehetősége a vb-részvételért küzdeni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 19:50
Dibusz Dénes szülinapja nem sült el jól, az írek legyőzték a magyar válogatottat a sorsdöntő vb-selejtezőn Fotó: Mirkó István
A magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes aligha okolható az írektől elszenvedett 3-2-es vereség miatt. Úgy kapott három gólt, hogy volt óriási védése is a meccsen. A Fradi alapembere épp ma ünnepelte a 35. születésnapját, nem túl szépen…

Troy Parrott háronszor vette be Dibusz Dénes kapuját a magyar-ír vb-selejtezőn
Troy Parrott háromszor vette be Dibusz Dénes kapuját a magyar-ír vb-selejtezőn Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Nem hiszem, hogy itt most az a fontos, kinek milyen szülinapja van – fogalmazott Dibusz. – Tavaly, azt hiszem, a hollandoktól kaptunk négyet és Szalai Ádámmal történt, ami történt. Az sem volt egy egyszerű nap, ez a mai sem az. Két évvel előtte a bolgárok ellen a 98. percben jutottunk ki az Eb-re. Úgyhogy elég érdekes szülinapok ezek így, ezekkel a mérkőzésekkel.

A Fradi csapatkapitánya szerint bosszantó volt, hogy az írek végül azzal nyertek, amiről tudtuk, hogy jók benne.

– Nehéz leírni, mit érzek most, de szerintem ugyanúgy éltem meg, ahogy bárki más itt, a stadionban, vagy a tévéképernyők előtt – mondta Dibusz. – Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy tényleg, amikor már úgy nézett ki, hogy kihúzzuk, letelik a hosszabbítás, megúsztunk egy-két meleg szituációt, akkor még jön egy ilyen dráma. Főleg, hogy pontosan tudtuk, ezzel fognak próbálkozni. Többnyire jól hatástalanítottuk a beíveléseiket, ebből nem is nagyon volt helyzetük. A végén viszont ők jöttek ki jobban belőle, a legutolsó másodpercekben besikerült találniuk, és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk.

Dibusz Dénes sorsa is kérdéses a vb-selejtezős kudarc után

Mi lesz ezután? A 2026-os vb elúszott, de Dibusz szerint menni kell tovább.

– A következő válogatott-összetartás márciusban van, addig nagyon sok idő van, és mindenkinek ott vannak a klubbéli teendői – jelezte. – Biztos, hogy rá fog menni pár nap, hogy megemésszük, de onnantól kezdve, hogy a játékosok visszamennek a klubjaikba, meglesz a környezetváltozás, meglesznek az új impulzusok. Túl kell hogy tegyük magunkat a vereségen, mert ezen már nem tudunk változtatni. Ezzel kell együtt élnünk, bármennyire is nehéz és fájdalmas is ez most.

A 35 éves Dibusz ott volt három Európa-bajnokságon, de egyiken sem védett a magyar válogatottban. A 2026-os vb lehetett volna a nagy esélye első számú kapusként, ami most elúszott. Nagy kérdés, ez hogyan hat a válogatottbeli jövőjére, hiszen a 28 éves Tóth Balázs az angol másodosztályú Blackburn Roversből ugrásra készen áll, hogy átvegye a helyét, és az idő neki dolgozik.

 

Ez történt a magyar válogatott öltözőjében: pokolhangulat, Rossi és Szoboszlai beszéde

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

