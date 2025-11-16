Dibusz Dénes: Kit érdekel most a szülinapom?

A Fradi csapatkapitánya szerint bosszantó volt, hogy az írek végül azzal nyertek, amiről tudtuk, hogy jók benne.

– Nehéz leírni, mit érzek most, de szerintem ugyanúgy éltem meg, ahogy bárki más itt, a stadionban, vagy a tévéképernyők előtt – mondta Dibusz. – Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy tényleg, amikor már úgy nézett ki, hogy kihúzzuk, letelik a hosszabbítás, megúsztunk egy-két meleg szituációt, akkor még jön egy ilyen dráma. Főleg, hogy pontosan tudtuk, ezzel fognak próbálkozni. Többnyire jól hatástalanítottuk a beíveléseiket, ebből nem is nagyon volt helyzetük. A végén viszont ők jöttek ki jobban belőle, a legutolsó másodpercekben besikerült találniuk, és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk.

Dibusz Dénes sorsa is kérdéses a vb-selejtezős kudarc után

Mi lesz ezután? A 2026-os vb elúszott, de Dibusz szerint menni kell tovább.

– A következő válogatott-összetartás márciusban van, addig nagyon sok idő van, és mindenkinek ott vannak a klubbéli teendői – jelezte. – Biztos, hogy rá fog menni pár nap, hogy megemésszük, de onnantól kezdve, hogy a játékosok visszamennek a klubjaikba, meglesz a környezetváltozás, meglesznek az új impulzusok. Túl kell hogy tegyük magunkat a vereségen, mert ezen már nem tudunk változtatni. Ezzel kell együtt élnünk, bármennyire is nehéz és fájdalmas is ez most.

A 35 éves Dibusz ott volt három Európa-bajnokságon, de egyiken sem védett a magyar válogatottban. A 2026-os vb lehetett volna a nagy esélye első számú kapusként, ami most elúszott. Nagy kérdés, ez hogyan hat a válogatottbeli jövőjére, hiszen a 28 éves Tóth Balázs az angol másodosztályú Blackburn Roversből ugrásra készen áll, hogy átvegye a helyét, és az idő neki dolgozik.