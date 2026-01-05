Katrine LundekézilabdaNorvégia

Katrine Lunde nem tud dönteni, még mindig nem végleges a visszavonulása

Szívhez szóló és nagyon megható levelet tett közzé az Európai Kézilabda-szövetség honlapján a norvég női válogatott olimpiai, világ- és Európa-bajnok kapusa, Katrine Lunde, aki még mindig nem döntötte el véglegesen, hogy mi lesz vele. Katrine Lunde mintha tényleg búcsúzna, de ki tudja, mi jár a fejében?

2026. 01. 05. 19:27
Katrine Lunde - senki sem tudja, mi jár a fejében
Amikor a norvég női kézilabda-válogatott 2024 decemberében megnyerte a világbajnokságot, mindenki úgy tudta, hogy ez volt a skandináv csapat kapusának, Katrine Lundénak az utolsó világversenye, amelyet stílszerűen aranyéremmel zárt. Akkor a sportoló is azt mondta, hogy 45 évesen eljött az ideje a búcsúnak. Ám Katrine Lunde csavaros észjárású sportoló. Nem lennénk meglepve, ha ebben a történetben lenne még egy csavar.

Katrine Lunde
Katrine Lunde 45 évesen is a csúcson van
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Katrine Lunde szép levelet írt az EHF honlapjára

A levél elején írt dolgok arról szólnak, mennyire fájdalmas a búcsú Lunde számára attól a válogatott csapattól, amelynek több mint húsz éven át a kapusa volt, és amellyel mindent megnyert, amit csak lehetett. Akik ezt olvassák, szinte biztosak abban, hogy a sportolónő végleges döntést hozott. Ám a levél második része ennél sokkal érdekesebb.

Lunde azt írja, hogy most egy új fejezet kezdődik az életében. Leírja, hogy mindez kicsit ijesztő a számára, hiszen eddig semmi más dolga nem volt, mint védeni. Aztán jön a legérdekesebb rész: miközben arról ír, hogy alig várja az új élet megkezdését, maga sem tudja, mit tegyen. Nem tudja, hogy beáll-e még a kapuba vagy nem. Nagy döntés előtt áll, de a szívére fog hallgatni.

Az szinte biztos, hogy márciusban, amikor a norvég csapat újra a hazai rendezésű Posten Kupán szerepel majd, Lunde kap még egy meccset. Hivatalosan ezt nevezték ki a búcsúmeccsének, amelyen hazai közönség előtt léphet pályára. Azonban a mostani levelet olvasva, nem lennénk meglepve, ha Lundénak más tervei lennének.

Mivel a norvég női kézilabda-válogatott jelen pillanatban teljesen más erőt képvisel, mint az összes többi másik nemzeti együttes, simán megengedhetné magának, hogy Lundét a következő években is magával vigye a világeseményekre. Lundénak egy újabb Európa-bajnoki aranyérem, esetleg még egy világbajnoki cím már nem biztos, hogy nagy motivációt jelentene. De a 2028-as olimpiai szereplés egészen biztosan igen. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

