Szeretetország?

Charlie Kirk meghalt. Lelőtték. Harmincegy éves volt. Özvegyen maradt a felesége, és árván a gyermekei. A legnagyobb tragédia az ő halálában ez, ilyenformán pedig nem különbözik egyetlen embertől sem, aki túl korán halt meg és egy soha meg nem élt életet hagyott maga után. Életeseményeket, amik csak vele lehettek volna teljesek: vasárnapi ebédeket, nagy kirándulásokat, sikereket és kudarcokat, évfordulókat, öleléseket örömben és összekapaszkodást a bánatban, ünnepet és szürke hétköznapot, az emberi élet és a család apró, néha észrevehetetlen, de legfontosabb pillanatait. Nincs ennél nagyobb bűn: önkényesen elrabolni egy emberélet minden lehetőségét és feladatát.

S ha ebből feleszmél az ember, valami mégis megmarad. Hiszen a szeretet, mások és önmagunk szeretete éppen ezt jelenti, nem múlik el, a halál sem lesz úrrá rajta. A keresztény ember éppen ezt, a lehető legnagyobb ajándékot kapta Istentől: ha van hitem, az utamon hagyott lábnyomaim, a szeretetem, a gondoskodásom, az odafigyelésem, a lelkem fénye nem múlik, nem halványul még a halállal sem.

Charlie Kirk hitt Istenben. Beszélt róla, hirdette, büszkén vállalta. Egy interjúban egyszer arról beszélt, azt szeretné, ha a halála után a bátorságára emlékeznének, amivel kiállt a hite mellett.

És tudják, ennek a mondatnak van egy végtelenül elszomorító vetülete is, hiszen azt jelenti: túl az elmúlt évszázadok kegyetlen és borzalmas háborúin, vallási üldöztetésein, átverekedve magunkat a XX. század vérzivatarain és szélsőséges ideológiáin, még mindig nem tanultuk meg a legfontosabb a leckét: a hite, a vallása, a meggyőződése miatt senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés. Sem elvi, sem erőszakos. De nem tanultunk, mert ma, 2025-ben, még mindig bátorság kell ahhoz, hogy Charlie Kirk kiálljon a tömeg elé és azt mondja: keresztény vagyok, hiszen Istenben, ismerem a Bibliát és gondolataim is vannak róla, sőt, másokat is arra buzdítok, hogy keressék Istent és kövessék a tanításait.

Aki ma ezt kimondja, annak ma félnivalója van szinte az egész világon. A legnagyobb probléma, hogy ez igaz Európára, a keresztény Európára is, és az Egyesült Államokra is. Persze Charlie Kirk halálát sok mindennel lehet magyarázni, ahogyan azt sokan meg is teszik: az amerikai fegyvertartási szabályokkal, azzal, hogy ott „mindig is” voltak ehhez hasonló, elmebeteg merényletek, a társadalomban pattanásig feszülő ellentétekkel, és ehhez hasonló üres érvelésekkel. Csakhogy Charlie Kirk senkinek sem ártott. Hitt Istenben és republikánus volt. És célponttá vált – a jelek szerint – színtisztán ideológiai és vallási alapon.

Ezen kell ma elgondolkoznia komolyan és mélyen minden egyes európai és amerikai vezetőnek, hangadónak, influenszernek, átlag polgárnak, aki a munkahelyéről hazaérve a kommentszekcióban gyilkossággal fenyeget és erőszakra buzdít. A szórakoztatóipar minden egyes szereplőjének, aki politikai vezetők haláláról versel, vagy eljátssza azt: ma ez már nem csupán művészi szabadság, nem kreativitás vagy görbe tükör a regnáló hatalmaknak.

Ma ez gyújtózsinór és szikra, ami lángokként csaphat fel. Ilyenformán pedig súlyos felelősség.