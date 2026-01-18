idezojelek
Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

NEM MIND ARANY – Éppen a színész fordítja minden egyes nő felé, így a saját felesége felé is az agressziót.

2026. 01. 18.
Fotó: Polyák Attila
A magyar közélet jelenlegi állapotának megértéséhez, sőt az abban való kiigazodáshoz ember legyen a talpán, aki kellő emberismerettel és objektivitással bír. És bár távol álljon tőlem, hogy önmagamat bármi módon is előnyben érezzem bármely magyar választóval szemben, nehéz tisztán látni még akkor is, ha az ember idestova két évtizede követi nyomon a politikai történéseket. 

Kezdjük talán azzal, hogy édesapám egyik legfontosabb intelme felém pályám kezdetén talán az volt, hogy soha ne írjak le egyetlen sort sem indulatból, mindig aludjak rá egyet, s úgy kezdjek neki. Végtelenül tisztelem őt azért, hogy ő ezt hideg és racionális jogász természetével (szinte) mindig be tudta tartani – én ennél forrófejűbb vagyok. Híresen türelmes természetem ugyanis egyetlen próbán mindig elhasal: 

a hazugság és a képmutatás, a pofátlan álságosság mélyen belül sért meg bennem valamit, amit szinte lehetetlen kialudni. 

Legfőképpen akkor igaz ez, amikor nőkről és gyermekekről van szó – a társadalmi lét legvédtelenebbjeit ugyanis egy mindenekfelett álló pajzsnak kéne védelmeznie mindannyiunkban, teljesen függetlenül pártszimpátiától vagy világnézettől. 

Sokszor esik szó társadalmi minimumokról – nos, ez éppen tökéletes példa arra, minek kéne az első helyek egyikén állnia. És igazán tanulságos mérce abból a szempontból, hogy ki beszél a levegőbe, és ki az, aki színtisztán politikai hasznot hajt a nagyotmondásból. 

Nagy Ervin színész, a Tisza Párt képviselőjelöltje a minap kétségbeesett, dühödt posztot tett közzé arról, hogy a feleségét, a szintén színésznő Borbély Alexandrát egy „százkilós békeharcos” a Ferenciek terén agresszíven szidalmazta és inzultálta. Egy normális világban, ahol minden egyes ilyen tettet a társadalom egésze elítél, valóban felháborító esemény. Ám sajnos kifejezetten abnormális világban élünk, s ennek egyik oka például maga Nagy Ervin. 

A színész ugyanis politizál, nem most kezdte, mindig is beleállt közéleti témákba jóformán bármely ellenzéki formáció oldalán – ezzel pedig az égvilágon semmi probléma nincsen; nem a jobboldali, konzervatív oldalhoz húz, mindenki szabadon érezhet és gondolhat bármit a világról. Ami, ha normális világ lenne körülöttünk, úgy nyilvánulna meg, hogy leülünk, vitatkozunk, érvelünk, aztán négyévente elmegyünk szavazni, bosszankodunk vagy örülünk az eredménynek, majd mindenki hazamegy, s ugyanúgy marad Nagy Ervin a színész, Borbély Alexandra a színésznő, és Kovács Józsi meg Szabó Margitka, akik megtapsolják őket a színházban vagy a mozivásznon. Teljesen függetlenül attól, hogy egyébként ők négyen mit gondolnak a világról és a politikáról. 

Csakhogy nem normális világban élünk. Például azért nem, mert Hajós András és Ember Márk nem merik elmondani liberális barátaiknak, hogy ők egyébként helyesnek látják így utólag, hogy Orbán Viktor nem engedte be Magyarországra számolatlanul az illegális bevándorlókat és kerítést épített. Hajós valahogy úgy fogalmaz, hogy régen is volt, hogy mást gondoltunk a világról, de nem függött ennyi minden attól, ha kimondjuk. Mélyen elgondolkodtató. 

Aztán nem normális ez a világ, mert nincsenek társadalmi minimumok olyan morálisan teljesen egyértelmű helyzetekben sem, mint a családon belüli vagy nők és gyermekek elleni erőszak és abúzus. Hiszen ha így lenne, a nő az nő lenne, akkor is, ha fideszes, akkor is, ha libsi, akkor is, ha igazságügyi miniszter és akkor is, ha egy átlagos családanya, akit senki nem ismer a szűk környezetén túl. Ők nők, mindannyian. És azok kéne, hogy legyenek mindannyian, például Nagy Ervin szemében is. Ugyanis ha a nők elleni erőszak kérdését vesszük elő, akkor Borbély Alexandra és Varga Judit között kontextusában nincsen különbség. Ártatlan nők. Családanyák. Gyermekeket nevelnek, dolgoznak, a társadalom bárkivel egyenértékű tagjai. 

Mindkettejükre áldozatként kéne tekintenie például Nagy Ervinnek, Szily Nórának, Kovács Józsinak és Szabó Margitkának is, akik a színházban tapsolnak, mert az erkölcsi minimum azt jelenti, hogy ha egy nőt – és teljesen és tökéletesen mindegy, hogy kire szavaz, miben hisz, mi a foglalkozása és melyik politikai oldalhoz húz – bántalmaznak, abuzálnak, kényszerítenek, zsarolnak, fenyegetnek vagy agresszívan lépnek fel vele szemben, meg kell védeni. A támadóját pedig minimum el kell ítélni erkölcsileg, társadalmilag és mindenhogy. 

És lám, Nagy Ervin és én ebben tökéletesen egyet is értünk, hiszen a színész úgy fogalmazott a posztjában: „– Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!” Az erkölcsi minimum éppen ezt kéne hogy jelentse: bár engem és Nagy Ervint az égvilágon semmi nem emel közös nevezőre, értelmes, gondolkodó emberek lévén mégis vannak dolgok, amiben egyetértünk, egyet kell hogy értsünk! Ha normális társadalomban szeretnénk élni…

A probléma ott kezdődik, hogy Nagy Ervin ezt csak akkor gondolja így, ha Borbély Alexandrát éri atrocitás. Vagy mondjuk olyasvalakit, aki számára kedves és hozzá hasonlóan gondolkodik a világról. És bár az erőszak szemszögéből – egy normális világban – semmi, de semmi különbségnek nem kéne lennie Borbély Alexandra és Varga Judit között, mégis van.

Mert a színész még a nyilvánosság előtt is elmondta, hogy ő ráteszi Magyar Péterre a civil pecsétet (köszönjük szépen), és bizony a helyében még sokkal több titkos hangfelvételt készített volna a feleségéről, amivel aztán később sakkban lehet tartani. 

Sajnos azzal, hogy Nagy Ervin, és még sokan mások, akiknek messzire hallatszik a hangja, „Magyar Péterre nyomták a civil pecsétjüket” (megjegyzem csendben, maga Borbély Alexandra is), Varga Juditot és a vele megtörtént borzalmakat pedig egyenesen jóváhagyják, megerősítik, azt mondják ki: a nők nem esnek egyenlő elbírálás alá a gondolkodó emberek fejében, mert ha nekem nem tetszik a munkád és a politikai hovatartozásod, akkor bánthatlak is. Fenyegethetlek, zsarolhatlak, falhoz lökhetlek, bezárhatlak a szobába, eljátszhatom, hogy öngyilkos lettem, halálra rémíthetem a gyerekeinket, terrorban tarthatlak évekig – mert te annak a kormánynak dolgozol, akivel én nem értek egyet. 

Ugye milyen szürreálisan hangzik? Pedig, kedves emberek, ez történik. Amikor Nagy Ervin Magyar Péterre nyomja a civil pecsétet, azzal azt mondja, hogy az erőszak csak akkor erőszak, ha olyasvalakivel teszed, aki nekem (valamiért) fontos. Ha olyan embert bántasz, aki nem az én politikai közösségem tagja, akkor bátor vagy és követendő, és az nem is erőszak, sőt meg sem történt! Tegyünk úgy!

Tudod,  Ervin, éppen ezzel fordítod minden egyes nő felé, így a saját feleséged felé is az agressziót te magad. 

Mert Józsi bácsi és Margitka nem fogja ezt átgondolni ilyen akkurátusan, ők levonják azt a következtetést, hogy Magyar Péter esetében a cél szentesíti az eszközt. Ezt az apróságot nézzük el neki! De ha neki szabad, akkor nekünk is! A jobboldali sajtó munkatársait, ha nők, ha férfiak, lehet lökdösni, rugdosni, fenyegetni. Varga Juditot és a kormány női tagjait úgyszintén. Bárkit, akire Magyar Péter ráirányítja a lézert. Ha ő megteheti, én is megtehetem, mert Orbánt le kell váltani, így vagy úgy. 

A felelősség azonban éppen azért nehéz súly, mert következetesség nélkül csupán annyi, mint bekötött szemmel lövöldözni arra, aki éppen az utamba áll. 

Ha igazán érdekelné Nagy Ervint és az összes Tisza mögött álló nagy koponyát, hogy a társadalomban élők mindegyike azonos elbírálás alá essen, akkor magukra vállalnák annak súlyos terhét, hogy afölött is ítéletet kell mondani, akivel egyébként szimpatizálok. 

Ez tett a magyar társadalomban már olyan sok embert igazán naggyá, és ennek súlya alatt csuklott össze már legalább ennyi, magát oly nagyra magasztaló hordószónok, mint a bicska. 

Szívből sajnálom, hogy Borbély Alexandrával az történt, ami. És minden egyes nőt, aki hasonlót élt át. A felelősség azonban éppen ott keresendő, ahonnan sokan védelmet remélnek. A legkétszínűbb helyzet, amit elképzelni lehet.

