Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Veiszer Alinda azt mondja, semmi jót nem gondol a magyar közéletről. És nekem ez a gondolat kicsit ellentmondásos – ahogy mindenkié az, aki most felülről nézve megmondja, milyen szintre süllyedt a közbeszéd, hiszen már ott tartunk, hogy az egész ország (kis túlzással) arról a bizonyos szexvideóról beszél, és ez undorító. Egyébként tényleg az.

Ugyanakkor jelen pillanatban olyasmiről megy a polémia, amit nagy valószínűséggel még senki nem látott: egy szobát és egy bevetetlen ágyat látunk. Ebből pedig már olyan messzemenő következtetéseket vont le nagyon sok ember, ami igen messzire visz, ám tények hiányában mindez semmi más, csak percepció. Ebben az időpillanatban legalábbis.

Volt még egy önvallomás, amiből annyit tudtunk meg, hogy Magyar Péter igazából „ott sem volt”, ő csak lefeküdt a volt barátnőjével, de csak azért, mert tőrbe csalták egy orosz titkosszolgálati akció keretében. Túl azon, hogy nem igazán áll össze a fejemben a kép, miért érdekelné az oroszokat Magyar Péter kalandos szexuális élete, azért álljunk már meg egy szóra annál a pontnál, hogy itt messze nem arról van szó, hogy valakinek volt egy görbe estéje, amit – hangsúlyozom feltételezések szerint – valaki vagy valakik rögzítettek, és most visszaélnek vele.

Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter ennek az országnak a miniszterelnöke akar lenni. Értem, hogy mindent megbocsátunk neki, csak tűnjön már el „azorbán”, azért van egy pont, amikor a balliberális értelmiségnek is fel kéne hördülnie, hogy tényleg, eddig és ne tovább. Tudják, ők azok, akik Magyar Péterre csak orrbefogva tudnának szavazni.

Szerintem ide az már kevés lesz.

Mert Magyarország leendő miniszterelnök-várományosának igen hosszú a lajstroma olyan ügyekből, amikhez neki igazán semmi, de semmi köze sincs, ő csak ott volt véletlenül és belerángatták. Belecsalták. Orosz kémnők, Mata Harik, aljas, hazug propagandisták, a Fidesz fizetett janicsárjai, hamis barátok, gonosz, sátáni emberek, akik a förtelmes Orbán-diktatúrát szolgálják.

És ugye az az ígéret, hogy ő ezt majd felszámolja. Khm.

Az első kérdésem az, hogy egy ennyire aljasnak vélt rendszert, ami semmilyen gusztustalan eszköztől nem riad vissza (elvileg), hogyan tudna felszámolni egy annyira tiszta és igaz szívű, ám most már szemmel láthatóan naiv ember, akit mindenféle szédült nők egy ilyen szituációba bele tudnak csalogatni?

Képzeljük el, hogy azt feltételezi valaki, hogy őt kétezer titkosszolga figyeli minden áldott nap, meg berepülő drónok, és ennek ellenére nem merül fel benne a gyanú, amikor hajnalban, egy ismeretlen lakás ismeretlen szobájába hívja az őt egyébként (szintén elvileg) hónapok óta pénzzel zsaroló volt barátnője, ahol számára idegen emberek ülnek és vélhetően kábítószert fogyasztanak az egyik szobában.