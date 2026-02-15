idezojelek
Vélemény

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

NEM MINDEN ARANY – Azért van egy pont, amikor a balliberális értelmiségnek is fel kéne hördülnie.

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Cikk kép: undefined
politikamoralizáláscelebekképmutatás 2026. 02. 15. 5:42
0

Veiszer Alinda azt mondja, semmi jót nem gondol a magyar közéletről. És nekem ez a gondolat kicsit ellentmondásos – ahogy mindenkié az, aki most felülről nézve megmondja, milyen szintre süllyedt a közbeszéd, hiszen már ott tartunk, hogy az egész ország (kis túlzással) arról a bizonyos szexvideóról beszél, és ez undorító. Egyébként tényleg az. 

Ugyanakkor jelen pillanatban olyasmiről megy a polémia, amit nagy valószínűséggel még senki nem látott: egy szobát és egy bevetetlen ágyat látunk. Ebből pedig már olyan messzemenő következtetéseket vont le nagyon sok ember, ami igen messzire visz, ám tények hiányában mindez semmi más, csak percepció. Ebben az időpillanatban legalábbis. 

Volt még egy önvallomás, amiből annyit tudtunk meg, hogy Magyar Péter igazából „ott sem volt”, ő csak lefeküdt a volt barátnőjével, de csak azért, mert tőrbe csalták egy orosz titkosszolgálati akció keretében. Túl azon, hogy nem igazán áll össze a fejemben a kép, miért érdekelné az oroszokat Magyar Péter kalandos szexuális élete, azért álljunk már meg egy szóra annál a pontnál, hogy itt messze nem arról van szó, hogy valakinek volt egy görbe estéje, amit – hangsúlyozom feltételezések szerint – valaki vagy valakik rögzítettek, és most visszaélnek vele. 

Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter ennek az országnak a miniszterelnöke akar lenni. Értem, hogy mindent megbocsátunk neki, csak tűnjön már el „azorbán”, azért van egy pont, amikor a balliberális értelmiségnek is fel kéne hördülnie, hogy tényleg, eddig és ne tovább. Tudják, ők azok, akik Magyar Péterre csak orrbefogva tudnának szavazni. 

Szerintem ide az már kevés lesz.

Mert Magyarország leendő miniszterelnök-várományosának igen hosszú a lajstroma olyan ügyekből, amikhez neki igazán semmi, de semmi köze sincs, ő csak ott volt véletlenül és belerángatták. Belecsalták. Orosz kémnők, Mata Harik, aljas, hazug propagandisták, a Fidesz fizetett janicsárjai, hamis barátok, gonosz, sátáni emberek, akik a förtelmes Orbán-diktatúrát szolgálják. 

És ugye az az ígéret, hogy ő ezt majd felszámolja. Khm. 

Az első kérdésem az, hogy egy ennyire aljasnak vélt rendszert, ami semmilyen gusztustalan eszköztől nem riad vissza (elvileg), hogyan tudna felszámolni egy annyira tiszta és igaz szívű, ám most már szemmel láthatóan naiv ember, akit mindenféle szédült nők egy ilyen szituációba bele tudnak csalogatni? 

Képzeljük el, hogy azt feltételezi valaki, hogy őt kétezer titkosszolga figyeli minden áldott nap, meg berepülő drónok, és ennek ellenére nem merül fel benne a gyanú, amikor hajnalban, egy ismeretlen lakás ismeretlen szobájába hívja az őt egyébként (szintén elvileg) hónapok óta pénzzel zsaroló volt barátnője, ahol számára idegen emberek ülnek és vélhetően kábítószert fogyasztanak az egyik szobában. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tényleg, drága Magyar Péter-rajongók, azt gondoljuk, hogy ez egy teljesen oké szitu, amibe bárki belemenne? Hogy ez kivédhetetlen lett volna, mert bármilyen jó érzésű, normális értékrendű emberrel megesik, hogy hajnalban, kokózó idegen emberekkel a szomszéd szobában, megcsalja a jelenlegi barátnőjét egy egyébként őt pénzzel zsaroló exszel? Önökkel is nap mint nap megesik, nem igaz? Persze…

Már önmagában az a tény, hogy Magyar Péter nyilvánosság előtt elmesélte ezt a történetet, bőven elég indok lenne arra, hogy a köz megvonja tőle a bizalmat. Mert ez messze nem az a kategória, hogy „mindenki él szexuális életet”. És hangsúlyozom ismét: videófelvételt egyelőre semmiről nem láttunk. Van egy oldal, amin van egy bevetetlen ágy. 

De ahogy kicsiny hazánkban lenni szokott, ennyi bőven elegendő ahhoz, hogy a ballib értelmiség elkezdjen rögtön moralizálni. Természetesen azon, hogy milyen aljas a Fidesz-kormány! 

Nem Magyar Péter, aki ismét belehazudik egy ország arcába, nem mellesleg teljesen alkalmatlan annak vezetésére, hanem Orbán Viktor és a kétezer titkosszolga. Nem elképesztően szürreális ez az egész?

Na de visszatérve Veiszer Alindához: azt mondja, hogy a magyar közélet olcsó, műveletlen, agresszív, árnyalatlan, sokszor nagyon buta és túl populáris. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy ennek a közéletnek ő maga is alakítója, ahogyan mindenki más is, aki csak egy mondatot is a nyilvánosság előtt vet papírra vagy mond ki a száján, tehát úgy beszélni erről, mint, aki ott sem volt, finoman szólva is álságos. 

Kettő. Nyilván nem érdekli a videó, mondja ő. Mégis ír róla, és véleményt nyilvánít: megint hangsúlyozom, egy olyan dologról, ami ebben az időpillanatban nem létezik. És ha létezik is, nem tudjuk, mi van rajta – mínusz Magyar Péter töredelmes vallomása egy átlag péntek esti bulikáról. És mostantól idézet következik: „Az érdekel, hogyan szivárog a bőrünk alá az a fajta félelem (?), óvatosság (?), meggyőződés (?), hogy megfigyelnek minket. Nem tudjuk, hiszen nem mondják, hogy ki szerelte be oda azt a kamerát, és hogyan szivárgott ki a felvétel, ha egyáltalán kiszivárgott valami, és nem csak a félelemkeltés volt a cél. De mostantól számolunk vele, hogy ez is megeshet bármelyikünkkel. Mondjuk valaki felveszi, ahogy boldogan, meztelenül táncolsz a lakásodban. Vagy azt, ahogy túrod az orrod. Vagy azt, hogy szerelmeskedsz valakivel.” Igen, vagy mondjuk „valaki”, például a férjed rögzíti a telefonon zajló magánbeszélgetéseteket, amivel utána hónapokon át zsarol, végül nyilvánosságra hozza, majd feljelent. 

Vegyük akkor át még egyszer a két tényállítást: van egy oldal, amin van egy bevetetlen ágy, és van egy ember, aki hangfelvételt készített a saját feleségéről, majd azt, miután hónapokig zsarolta vele, nyilvánosságra hozta, hogy bedurrantsa a politikai karrierjét.

De nekünk Veiszer Alinda szerint most (!) kell elkezdenünk félni attól, hogy valaki felveheti, ahogy túrjuk az orrunkat a nappaliban. Ez milyen logika? És tényleg nagyon félve és óvatosan kérdezem meg, hogy amikor Varga Juditot bevallottan lehallgatta a férje, Magyar Péter, miért nem merült fel Veiszer Alindában vagy bárki másban, hogy ha ezt most társadalmi szinten jóváhagyjuk, akkor szentesítjük az eszközt? Miért, de tényleg? 

És azóta annyi, de annyi minden történt már, amire a most erkölcsileg olyan nagyon érzékeny ellenzéki érzelmű megmondóembereknek nagyon hangosan fel kellett volna hördülniük. Nem tették. 

Alinda ezt is írja még: „A legrosszabb disztópiák alaptézise ez. Hogy a négy fal között is félj.” Tökéletesen egyetértek. Mert Varga Juditot a legbelsőbb bizalmasa árulta el. A férje. Nem egy drogos szexpartin kóválygott hajnalban, hanem a saját otthonában beszélgetett három gyermeke apjával, a férjével. De ez a ballib értelmiség nagyon érzékeny erkölcsi szenzoraival mérve teljesen rendben van, sőt, ők is megtették volna, Nagy Ervin után szabadon. Egyébként ő is kiáll Peti mellett. Mindhalálig, mert ez a haza érdeke – írja. 

Pedig azóta a szívében örökké naiv Tisza-vezér az ATV komplett apparátusát is megfenyegette, hogy nincs már sok hátra nekik sem, de ez ugye csak vicc volt, ahogyan az is, hogy kihúzza a Hír TV dugóját a falból, illetve átnézi majd a köztévénél dolgozók ingó és ingatlan vagyonát, hogy eldöntse: nem érdemtelenül jutottak-e lakáshoz például. 

Akárhogy is alakul ez a történet, az azért igen beszédes, ki hogyan reagál rá. Sokat elárul az ellenzéki közösség működéséről és gondolatmenetéről, és a legpikánsabb az egészben, hogy mindezt egy olyan dolog váltotta ki, ami egyelőre nem is létezik. Moralizálnak a semmin. Innen nézve pedig egyet kell hogy értsek Alindával abban, hogy a magyar közvélemény sokszor nagyon buta. Csak épp nem az a fele, amelyikre mutogat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu