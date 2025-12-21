Orbán ViktorbékeBrüsszel

Orbán Viktor: Ilyen az igazi csapatmunka! + videó

Kedden ül össze legközelebb a kormány.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 21:57
Ilyen az igazi csapatmunka! – írta a miniszterelnök az új videójához, amelyen az uniós csúcsról hazatérés pillanatai láthatók. A felvételből az is kiderült, hogy kedden ül össze legközelebb a kormány.

Brüsszel, 2025. december 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök korábban az Európai Tanács ülésére kitérve azt írta, az valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan kéne legyőzni Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel a magyar kormányfő arról beszélt, hogyan csináljanak inkább békét.

Azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy

– számolt be a tanácskozásról Orbán Viktor.

Mint a Magyar Nemzet már írt róla, a brüsszeli uniós csúcs drámai fordulatot hozott. Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzását és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozását sürgette, de végül sikerült megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

