Orbán Viktor: Ilyen az igazi csapatmunka! + videó

Ilyen az igazi csapatmunka! – írta a miniszterelnök az új videójához, amelyen az uniós csúcsról hazatérés pillanatai láthatók. A felvételből az is kiderült, hogy kedden ül össze legközelebb a kormány.
A miniszterelnök korábban az Európai Tanács ülésére kitérve azt írta, az valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan kéne legyőzni Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel a magyar kormányfő arról beszélt, hogyan csináljanak inkább békét.
Azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy
– számolt be a tanácskozásról Orbán Viktor.
Mint a Magyar Nemzet már írt róla, a brüsszeli uniós csúcs drámai fordulatot hozott. Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzását és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozását sürgette, de végül sikerült megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit.
