Segíteni jó – közös jótettek az MBH Bankkal

A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A BANKI MŰKÖDÉS ALAPPILLÉRE
A társadalmi felelősségvállalás része az MBH Bank mindennapi működésének. Magyarország egyik vezető pénzintézeteként az MBH Bank nemcsak pénzügyi szolgáltató, hanem aktív és felelős közösségi szereplő is. CSR stratégiája arra épül, hogy egyszerre támogassa a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását, az esélyegyenlőség előmozdítását, a fiatalok pénzügyi és digitális tudásának bővítését, a fenntarthatósági törekvéseket és a kulturális értékteremtést. Mindezt olyan partnerségeken keresztül, amelyek bizonyítottan képesek mérhető társadalmi hatást gyakorolni.
A bank évek óta több tízezer családnak, rászorulónak segít szakmai és pénzügyi eszközökkel, legyen szó krízishelyzetben nyújtott segítségről, fejlesztő szolgáltatásokról vagy az életminőséget hosszú távon javító programokról. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött stratégiai együttműködés ennek kiemelt példája: a közösen létrehozott MBH Tudatos Segítség Program célja, hogy hosszú távon is fenntartható segítséget nyújtson mindazoknak, akiknek a leginkább szüksége van rá. Az elmúlt két év eredményei jól mutatják a program hatását, hiszen több mint 12 500 ember jutott közvetlen támogatáshoz, ezen belül 11 000 fő krízistámogatásban, míg 1 500 rászoruló család hosszabb távú, energiahatékonysági fejlesztésben részesült. A program emellett hozzájárult ahhoz is, hogy a Segélyszervezet Országos Segélyközpontja mintegy 120 000 segélykérelmet tudjon feldolgozni.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közös, több mint 25 éve működő partnerség már generációk számára biztosított támogatást, fejlesztő programokat és élményeket, miközben olyan fiatal tehetségek útját egyengeti, akik önerőből nehezen jutnának lehetőséghez. Az elmúlt években összesen 2 657 gyermek részesült támogatásban, a kiosztott ösztöndíjak összértéke pedig meghaladja a 651 millió forintot. A program jelenleg évente 100 diákot támogat havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjjal, amelyet a fiatalok a diploma vagy mesterképzés befejezéséig kaphatnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!