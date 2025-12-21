Segíteni jó – közös jótettek az MBH Bankkal

Emellett a tehetséggondozás és érzékenyítés jegyében az MBH Bank az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal is szorosan együttműködik. A közös cél, hogy az autizmussal élő gyermekek és fiatalok megfelelő figyelmet, fejlesztési lehetőségeket és elfogadó társadalmi környezetet kapjanak. A partnerség részeként a bank minden évben több nagy kampányhoz is csatlakozik: a nyári fesztiválszezonban például három országos rendezvényen jelentek meg közösen a KékSzív adománygyűjtő ponttal, ahol tavaly több mint 1,5 millió forint gyűlt össze az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrum támogatására.

A program hatékonyságát növeli, hogy az adományozás mellett erős edukációs fókusz is jellemzi: a fesztiválokon felállított Nagy Kék Szív installáció révén több ezer résztvevő hagyhatott üzenetet az autizmussal élőknek, míg a közös kampányok segítségével széles körben vált ismertté az autizmus sokszínűsége és a korai támogatás jelentősége. Az idei közös támogatási cél az AUTTALENT 2025 program, amely 6–30 év közötti tehetséges autista fiatalokat segít kibontakozni zenei, művészeti, sport, tudományos és informatikai területeken is.

A bank számára mindezek nem kampányszerű aktivitásokat jelentenek, hanem azt az elköteleződést, amely a munkatársak önkéntességén, a szakmai együttműködéseken és az ügyfelek bevonásán keresztül válik valóban közösségformáló erővé.

Forrás: MBH Bank

AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN MÉG FONTOSABBÁ VÁLIK AZ ÖSSZEFOGÁS

A karácsonyt megelőző hetek minden évben különleges időszakot jelent az MBH Bank életében: ilyenkor a közösségi jelenlét és az önkéntesség is új értelmet kap. Az ünnepi készülődés jegyében a bank célja, hogy minél több helyre vigyen reményt, odafigyelést és valódi segítséget, rászoruló családokhoz, fiatalokhoz, gyerekekhez és idősekhez egyaránt.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen megvalósuló adventi ételosztások, mézeskalácssütések és tartósélelmiszer-csomagok összeállítása során a bank önkéntes munkatársai személyes jelenlétükkel járulnak hozzá ahhoz, hogy az ünnep a legnehezebb helyzetben lévő családok számára is melegebb, meghittebb legyen. Emellett az MBH Bank idén már harmadik alkalommal indította el karácsonyi jótékonysági kampányát: december 2. és 31. között minden újonnan nyitott MBH Tripla számla után támogatást biztosít a Segélyszervezet munkájához. A felajánlás teljes összegét a bank finanszírozza, erősítve azt az üzenetet, hogy a modern bankolás és a társadalmi felelősségvállalás ki is egészíthetik egymást.