MBH bankmézeskalácsételosztás

Segíteni jó – közös jótettek az MBH Bankkal

Az MBH Bank számára a társadalmi felelősségvállalás nem egyszeri vállalati programok sora, hanem olyan, egész éven átívelő elköteleződés, amely embereket, közösségeket és sorsokat köt össze. Az adventi időszak közeledtével pedig még fontosabbá válik, hogy a bank munkatársainak segítségével a figyelem és a gondoskodás minél több helyre elérjen.

2025. 12. 21. 20:00
Forrás: MBH Bank
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A BANKI MŰKÖDÉS ALAPPILLÉRE

A társadalmi felelősségvállalás része az MBH Bank mindennapi működésének. Magyarország egyik vezető pénzintézeteként az MBH Bank nemcsak pénzügyi szolgáltató, hanem aktív és felelős közösségi szereplő is. CSR stratégiája arra épül, hogy egyszerre támogassa a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását, az esélyegyenlőség előmozdítását, a fiatalok pénzügyi és digitális tudásának bővítését, a fenntarthatósági törekvéseket és a kulturális értékteremtést. Mindezt olyan partnerségeken keresztül, amelyek bizonyítottan képesek mérhető társadalmi hatást gyakorolni.

A bank évek óta több tízezer családnak, rászorulónak segít szakmai és pénzügyi eszközökkel, legyen szó krízishelyzetben nyújtott segítségről, fejlesztő szolgáltatásokról vagy az életminőséget hosszú távon javító programokról. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött stratégiai együttműködés ennek kiemelt példája: a közösen létrehozott MBH Tudatos Segítség Program célja, hogy hosszú távon is fenntartható segítséget nyújtson mindazoknak, akiknek a leginkább szüksége van rá. Az elmúlt két év eredményei jól mutatják a program hatását, hiszen több mint 12 500 ember jutott közvetlen támogatáshoz, ezen belül 11 000 fő krízistámogatásban, míg 1 500 rászoruló család hosszabb távú, energiahatékonysági fejlesztésben részesült. A program emellett hozzájárult ahhoz is, hogy a Segélyszervezet Országos Segélyközpontja mintegy 120 000 segélykérelmet tudjon feldolgozni.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közös, több mint 25 éve működő partnerség már generációk számára biztosított támogatást, fejlesztő programokat és élményeket, miközben olyan fiatal tehetségek útját egyengeti, akik önerőből nehezen jutnának lehetőséghez. Az elmúlt években összesen 2 657 gyermek részesült támogatásban, a kiosztott ösztöndíjak összértéke pedig meghaladja a 651 millió forintot. A program jelenleg évente 100 diákot támogat havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjjal, amelyet a fiatalok a diploma vagy mesterképzés befejezéséig kaphatnak.

Emellett a tehetséggondozás és érzékenyítés jegyében az MBH Bank az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal is szorosan együttműködik. A közös cél, hogy az autizmussal élő gyermekek és fiatalok megfelelő figyelmet, fejlesztési lehetőségeket és elfogadó társadalmi környezetet kapjanak. A partnerség részeként a bank minden évben több nagy kampányhoz is csatlakozik: a nyári fesztiválszezonban például három országos rendezvényen jelentek meg közösen a KékSzív adománygyűjtő ponttal, ahol tavaly több mint 1,5 millió forint gyűlt össze az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrum támogatására.

A program hatékonyságát növeli, hogy az adományozás mellett erős edukációs fókusz is jellemzi: a fesztiválokon felállított Nagy Kék Szív installáció révén több ezer résztvevő hagyhatott üzenetet az autizmussal élőknek, míg a közös kampányok segítségével széles körben vált ismertté az autizmus sokszínűsége és a korai támogatás jelentősége. Az idei közös támogatási cél az AUTTALENT 2025 program, amely 6–30 év közötti tehetséges autista fiatalokat segít kibontakozni zenei, művészeti, sport, tudományos és informatikai területeken is.

A bank számára mindezek nem kampányszerű aktivitásokat jelentenek, hanem azt az elköteleződést, amely a munkatársak önkéntességén, a szakmai együttműködéseken és az ügyfelek bevonásán keresztül válik valóban közösségformáló erővé.

Forrás: MBH Bank

AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN MÉG FONTOSABBÁ VÁLIK AZ ÖSSZEFOGÁS

A karácsonyt megelőző hetek minden évben különleges időszakot jelent az MBH Bank életében: ilyenkor a közösségi jelenlét és az önkéntesség is új értelmet kap. Az ünnepi készülődés jegyében a bank célja, hogy minél több helyre vigyen reményt, odafigyelést és valódi segítséget, rászoruló családokhoz, fiatalokhoz, gyerekekhez és idősekhez egyaránt.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen megvalósuló adventi ételosztások, mézeskalácssütések és tartósélelmiszer-csomagok összeállítása során a bank önkéntes munkatársai személyes jelenlétükkel járulnak hozzá ahhoz, hogy az ünnep a legnehezebb helyzetben lévő családok számára is melegebb, meghittebb legyen. Emellett az MBH Bank idén már harmadik alkalommal indította el karácsonyi jótékonysági kampányát: december 2. és 31. között minden újonnan nyitott MBH Tripla számla után támogatást biztosít a Segélyszervezet munkájához. A felajánlás teljes összegét a bank finanszírozza, erősítve azt az üzenetet, hogy a modern bankolás és a társadalmi felelősségvállalás ki is egészíthetik egymást.

Forrás: MBH Bank

Az adventi időszak további kiemelt eleme az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal közös karácsonyi kezdeményezés, amely mára valódi hagyománnyá vált. Az alapítvány idén is megrendezi az Advent Bazilika ünnepi vásárában a nagysikerű Adventi Süti Shop jótékonysági eseményt, amelyhez az MBH Bank ezúttal is csatlakozik. A meseszerű karácsonyi hangulatban zajló süteményvásáron évről évre egyre több ismert művész, zenész és sportoló is részt vesz, hogy segítse az adománygyűjtést és felhívja a figyelmet az autizmus társadalmi megértésének fontosságára. A program idei célja, hogy a befolyt összegből az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrumban megvalósulhassanak a 2026-os év állatasszisztált foglalkozásai, amelyek sok autizmussal élő gyermek számára jelentenek áttörést az érzelmi kapcsolódás, a kommunikáció és a fejlődés terén.

Az MBH Bank egyik legmeghittebb adventi hagyománya emellett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közösen szervezett Karácsonyi Gyermekgála az Operaházban. A több évtizedes múltú eseményen idén is több száz nehéz sorsú gyermek tekintheti meg Csajkovszkij A diótörő című előadását, majd részt vehet ünnepi programokon, találkozhat a Mikulással és ajándékokkal térhet haza. A gála sok gyermek számára jelenti az első kulturális élményt és egyben egy életre szóló emléket is, amelyhez a bank évről évre biztos háttérrel járul hozzá.

Az ünnepi sorozat részét képezi a HAB Mikulás-váró program, amelyet szintén a Szolgálattal közösen szervez a bank. A programra számos nehéz anyagi körülmények között élő kisiskolás látogat el a Hungarian Art & Business – az MBH Bank Művészeti Alapítvány által működtetett – központjába, ahol egy teljes napot tölthetnek el élményekkel és ünnepi programokkal. Többek között művészetpedagógiai tárlatvezetésen, kézműves foglalkozásokon és interaktív programokon vehetnek részt a fiatalok, valamint találkozhatnak a Mikulással is.

Forrás: MBH Bank

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGÉSZ ÉVBEN TART – AZ ÜNNEP CSUPÁN LÁTHATÓBBÁ TESZI

A vezető vállalatok felelőssége ma már túlmutat saját működésükön: képesek példát mutatni abban, hogyan lehet gazdasági és társadalmi értéket egyaránt teremteni. Az MBH Bank ehhez a szerephez következetesen ragaszkodik,

programjai több tízezer ember életére vannak hatással, amelyben ügyfelek, családok, közösségek és munkatársak egyaránt szerepet vállalnak. A bank célja, hogy ezt a szellemiséget ne csak decemberben, hanem minden egyes nap képviselje, az adventi időszak pedig annak az egész évben zajló munkának és elkötelezettségnek a kiteljesedés, miszerint a törődés és az odafigyelés a legerősebb befektetés a jövőbe.

Forrás: MBH Bank

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.