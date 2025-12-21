letartóztatásrendőrségkéselés

Elkapták a fiatalt, aki megkéselt egy 15 éves lányt a Nagymező utcában

Az ügyészég az elkövetőnek és társainak a letartóztatását kezdeményezte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 19:50
Egy háromfős társaság egyik tagja, egy tizenöt éves lány majdnem megölt egy másik tizenöt éves lányt egy szórakozóhely előtt szombat hajnalban a VI. kerületben. Két társát csoportos garázdasággal és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A Fővárosi Főügyészség három fiatal letartóztatását indítványozta – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, mellkason szúrtak egy kiskorút szombaton hajnalban egy VI. kerületi szórakozóhely közelében. A mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahonnan a fiatal lányt súlyos sérüléssel szállítottak kórházba. A rendőrök a helyszíni adatgyűjtést követően azonnal a tettesek felkutatására indultak, a bejelentéstől számított egy órán belül pedig el is fogták a három gyanúsítottat.

A megtámadott lány ismerősei szerint amikor a fiatal lány a dulakodás közben a földre került, egy 17 éves lány kifosztotta, kivette a táskájából a mobiltelefonját. Ezután a 17 éves lány és egy 18 éves, tehát nagykorú társa is bekapcsolódott a bántalmazásba.

Ezalatt a 15 éves támadó elővett egy kést, majd azzal megszúrta a sértett mellkasának bal oldalát, életveszélyes sérülést okozva.

Ezután a támadó trió és még két társuk autóval elmenekült a helyszínről, majd a késtől is megszabadultak.

A Fővárosi Főügyészség a 15 éves lánnyal szemben emberölés bűntettének kísérlete, társaival szemben csoportos garázdaság és emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás, a telefont elvevő fiatal ellen ezentúl kifosztás megalapozott gyanúja miatt is indítványt tett a letartóztatásra. Az ügyészség álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás befolyásolásának a veszélye és a bűnismétlés kockázata csak így zárható ki.

A 18 éves fiatal felnőtt lányt korábban fiatalkorúként felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték.

A gyanúsítottak letartóztatásának kérdésében a nyomozási bíró várhatóan hétfőn dönt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

