Mellkason szúrtak egy 15 éves lányt a budapesti éjszakában

Mellkason szúrtak egy kiskorút szombaton hajnalban, egy VI. kerületi szórakozóhely közelében. A mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahonnan a fiatal lányt súlyos sérüléssel szállítottak kórházba – tudta meg a Zsaruhírek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint bűncselekmény december 20-án hajnali 4 órakor történt. A rendőrök a helyszíni adatgyűjtést követően azonnal a tettesek felkutatására indultak.

A rendőrök a bejelentéstől számított 40 percen belül, a VIII. kerületben fogtak el három személyt,

akik az esettel összefüggésbe hozhatók. Mindhármójukat előállították. A BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és vizsgálják más bűncselekmény megvalósulását is.

A szórakozóhely vezetése közösségi oldalán közölte: az eset nem a klubban, hanem az egyik környező utcában történt, a segítséget kérőkhöz a személyzet hívta ki a hatóságokat zárás után.