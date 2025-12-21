Felvette a harcot az olasz kormány a szélsőbaloldali szervezetekkel

A torinói központ az úgynevezett Askatasuna mozgalom gyülekezési bázisa volt. Aktivistáik az elmúlt években rendszeresen szövetkeztek anarchista mozgalmakkal, hogy zavargásokat idézzenek elő az utcai tüntetéseken és összecsapásokat szervezzenek a rendfenntartó szervek munkatársaival. Aktívan részt vettek az Izrael-ellenes tüntetéseken.

A szervezet tagjai a közelmúltban például betörtek a La Stampa torinói székhelyű napilap szerkesztőségébe, és felforgatták azt. Az újságírókat a népirtók cinkosainak, gyilkosoknak nevezték. A rendbontások mögött ez alkalommal is egy palesztin ügy volt: a rendbontók ezzel az erőszakos gesztussal követelték Mohamed Shahin torinói imám szabadon engedését. Több szélsőbaloldali szervezet, köztük az Askatasuna is a palesztin követelőzők oldalára állt.