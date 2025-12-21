A palesztin mozgalmakkal szövetkező szélsőbaloldali szervezetek székhelyeit bezárja, működésüket pedig szigorú ellenőrzés alá vonja az olasz kormány. Matteo Piantedosi belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy leszámol az erőszakos rendbontókkal, akik a közel-keleti krízis kirobbanása óta rendszeresen megbénították az olasz nagyvárosokat. Pár hete Milánóban számoltak fel egy szélsőbaloldali központot, most pedig Torinóban, a következő lépés pedig a főváros lesz.
Felvette a harcot az olasz kormány a szélsőbaloldali szervezetekkel
Felvette a harcot a Giorgia Meloni vezette kormány a szélsőbaloldali rendbontó erőszakos mozgalmakkal. Torinóban egy harminc éve működő szélsőbaloldali központot ürítettek ki és zártak be a hatóságok. A belügyminisztérium komoly lépésekkel igyekszik helyreállítani a közrendet és a biztonságot.
A torinói központ az úgynevezett Askatasuna mozgalom gyülekezési bázisa volt. Aktivistáik az elmúlt években rendszeresen szövetkeztek anarchista mozgalmakkal, hogy zavargásokat idézzenek elő az utcai tüntetéseken és összecsapásokat szervezzenek a rendfenntartó szervek munkatársaival. Aktívan részt vettek az Izrael-ellenes tüntetéseken.
A szervezet tagjai a közelmúltban például betörtek a La Stampa torinói székhelyű napilap szerkesztőségébe, és felforgatták azt. Az újságírókat a népirtók cinkosainak, gyilkosoknak nevezték. A rendbontások mögött ez alkalommal is egy palesztin ügy volt: a rendbontók ezzel az erőszakos gesztussal követelték Mohamed Shahin torinói imám szabadon engedését. Több szélsőbaloldali szervezet, köztük az Askatasuna is a palesztin követelőzők oldalára állt.
A Palesztina szabadságát követelő utcai tüntetéseseken pusztítottak, rendőröket sebesítettek meg, kirakatokat törtek be, kukákat gyújtottak fel.
A torinói központ kiürítése és bezárása sem volt zavarmentes, háromszáz rendőr vonult a helyszín átvizsgálására és lezárására. Az épületegyüttes átvizsgálásakor erőszakos támadások végrehajtására alkalmas eszközöket, valamint füstbombákat találtak. A szélsőbaloldali aktivisták a délután folyamán megpróbáltak visszajutni az épületbe, petárdákkal és üvegekkel támadták meg a rendfenntartókat. Tíz rendőr sérült meg az összecsapásokban.
A dühöngő tömeget végül vízágyúk bevetésével tudták szétoszlatni. Az Askatasuna tagjai bejelentették, hogy ellenállási harccal válaszolnak a hatóságok megszorítására. Azt üzenték a kormánynak, hogy folytatják a jobbközép kormány elleni küzdelmet. Azzal vádolják a kormányt, hogy a szélsőbaloldali mozgalmak gyengítésével valójában a palesztin ügyet akarják elhallgattatni.
Borítókép: Tüntetések Olaszországban (Fotó: AFP)
