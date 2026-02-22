időjáráselőrejelzésnapsütés

Berúgja az ajtót a tavasz, az előttünk álló héten végre eltehetjük a télikabátokat

Igazi meglepetéseket tartogat a jövő heti időjárás, érdemes naponta követni a változásokat.

Magyar Nemzet
Forrás: met.hu2026. 02. 22. 21:55
Fotó: Raimund Linke Forrás: The Image Bank RF
A hétfő reggelre virradó időjárás még enyhén hűvös, de a hét elején az ország nagy részén érezhetően enyhébb, kora tavaszias idő uralkodik majd. A Met.hu adatai szerint az országos előrejelzésben a következő napokban az ég gyakran borult vagy erősen felhős lesz, miközben helyenként előfordulhatnak gyenge esők vagy átmeneti csapadékok, különösen a Dunántúl nyugati és középső részein.

20251120 Győr Esőzés életképek, Fotó Molcsányi Máté MM Kisalföld
Több helyen esőzések várhatók (Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld)

A hőmérséklet napközben általában nulla fok fölött alakul, sőt az előrejelzések szerint hétfőn már délutánra több helyen akár 9–16 Celsius-fokig is emelkedhet ez az érték, ami már a tavasz kezdetét idézi.

Az Alföld keleti térségeiben, valamint a középső megyékben a reggeli órák még hidegebbek lehetnek, de a nap folyamán a melegedés érezhető lesz, és az ország déli vidékén a hét elejei időszak akár többórányi napsütést is hozhat.

A hét közepén folytatódik a változékonyabb időjárás, amelyet a felhők és a napos periódusok váltakozása jellemez. A Nyugat-Dunántúlon és a középső országrészekben a gyakran felhőzet borítja majd az eget és szórványosan előfordulhat csapadék, kisebb zápor vagy enyhébb eső. Az északkeleti és északi tájakon a felhők néha elvékonyodnak, így ott kevesebb csapadék várható és inkább csak a felhős és napsütéses idő váltakozása határozza meg az időjárást. 

A nappali hőmérséklet továbbra is tavaszias időjárást hoz, bár a csapadékosabb, borultabb körzetekben alacsonyabb lehet a hőérzet, míg a naposabb vidékeken magasabb hőfokot mutat majd a hőmérő.

A hét középső napjain az ország nagy részében a tél és a tavasz határán lavírozik majd az időjárás: a reggeli órákban még hűvöset tapasztalhatunk, de délutánonként a levegő fokozatosan melegszik, és több helyen 10 Celsius-fok körüli vagy azt meghaladó maximumok is lehetnek.

A hétvége felé egyre több napsütésre, valamint tovább enyhülő, többnyire szárazabb időre számíthatunk. A Dunántúl déli és a Dél-Alföld környékén már egész hétvégés, kora tavaszi időjárás várható, ahol a nappali hőmérséklet gyakran a 10 fok feletti tartományba emelkedhet, és a reggeli fagyok is ritkábban jelentkeznek. A felhőzet még időnként erősebb lehet nyugaton, de az ország többi részén egyre több napsütéses órát kapunk, emiatt hétvégén akár már a 15 Celsius-fokot is megközelítheti a nappali hőmérséklet.

Az Alföldön és Kelet-Magyarországon a reggeli hőmérsékletek követik majd a hétköznapok trendjét, de a napközbeni enyhülés a hét utolsó napjaiban itt is tavaszias érzetet ad majd, miközben a felhők is egyre ritkább vendégek lesznek az égen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Raimund Linke/The Image Bank RF)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

