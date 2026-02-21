Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

esőidőjáráshavazásónos eső

Havazás, eső, ónos eső jön hétvégén, kiadták riasztást + videó

Havazás, ónos eső és lehűlés jön: szombat estig változékony, csapadékos idő várható országszerte. Kora délelőttig a Tiszántúlon, a déli órákban az északnyugati határ közelében eshet ónos eső.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 7:27
Havazás, eső, ónos eső – hűvös, változékony lesz a szombati időjárás. Reggelig, esetleg kora délelőttig a Tiszántúlon a fagyott eső mellett ónos eső is előfordulhat. A déli órákban az északnyugati határ közelében átmeneti ónos eső nem kizárt. Több járásban is első fokú, citromsárga riasztás van érvényben – közölte a HungaroMet.

Kiadták a riasztást ónos eső miatt (Forrás: HungaroMet)

Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, de nyugat felől újra záródik a felhőtakaró.

A keleti tájakon még számíthatunk további vegyes csapadékra,

a kora délelőtti órákig néhol havazás, ónos eső is lehet,

majd napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, havas eső valószínű, néhol havazás, illetve az északnyugati határnál átmeneti ónos eső sem kizárt.

A nyugati, délnyugati szél csak helyenként élénkülhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nulla és 7 fok között alakul.

Késő estére mínusz 4 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő.

 

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Reggelig, esetleg kora délelőttig a Tiszántúlon a fagyott eső mellett fordulhat elő ónos eső. A déli órákban az északnyugati határ közelében átmeneti

ónos eső nem kizárt.

Ma elsősorban keleten alakulhat ki (napközben már csak gyengébb intenzitással) havazás, de megmaradó hó a reggeli óráktól nem valószínű.

 

Milyen idő lesz jövő héten?

Vasárnap ködös, párás idővel indul a nap, majd erősen felhős időnk lesz. Szórványosan fordul elő szitálás, kisebb eső. A délnyugati, nyugati szél élénk lesz, 7 fok körüli értékeket mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Hétfőn a délelőtt még borongós lesz szórványos esőkkel, majd délután északnyugat felől csökken a felhőzet. Folytatódik az enyhülés: délután már 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedden a gyakran erősen felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Főleg a nap első felében erősödhet meg az északnyugati szél. A csúcsérték 12-13 fok körül valószínű.

Szerdán a reggeli ködfoltok megszűnése után többórás napsütésre, kora tavaszias időre van kilátás.

A délutáni hőmérséklet elérheti a 11–17 fokot.

Részleteket az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

