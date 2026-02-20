Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

Helyzetjelentést adott az Operatív Törzs, így áll most a rendkívüli hóhelyzet idehaza

Folyamatos a hóhelyzet kezelése az országban, elzárt település nincs – közölte az Operatív Törzs pénteken, hozzátéve: a legtöbb munkát Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala vármegyében adta a szél és a hó a tűzoltóknak. Kidőlt fák miatt jelenleg hat vármegye 38 településén nincs áram.

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották – közölte Mukics Dániel. Az esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat, 

a beavatkozások egyharmadára közúti balesetek miatt volt szükség.

 

A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt, ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. 

Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott.

A tűzoltó alezredes kiemelte: elzárt település nincs az országban; 11 óra és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére.

Az áttekintés szerint reggel Zalaegerszeg külterületén, a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó Volán-busz el akarta kerülni az ütközést és emiatt bedőlt az árokba. Tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a busz első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki.

Délelőtt Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban. Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét szintén a tűzoltók szabadították ki. Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, az egyik kamion az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.

Déltől Vas vármegye egész területére súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek.

Kora délután Vassurány és Söpte között egy betegszállító elakadt, hét beteget a tűzoltók vittek tovább. Felsőpáhoknál a 760-as úton tíz kamion akadt el, a tűzoltók szabadították ki a járműveket. Ólmodon egy harminc négyzetméteres sátor a hó súlya alatt összerogyott és rádőlt az alatta álló kisbuszra. Simaság és Lócs között egy busz árokba csúszott, tizenhat utasát a tűzoltók mentették ki. Csörötnek és Kondorfa között a 7453-as úton 38 autó akadt el és tíz fa dőlt ki, a tűzoltók szabaddá tették az utat és kiszabadították az autókat a hó fogságából – olvasható az összegzésben.

Hozzátették: az osztrák határnál lévő bozsoki határátkelő 15.30 óta le van zárva.

A közlemény szerint az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén nincs áram, ez összesen 7017 fogyasztási helyet érint. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a Volán-társaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatok melegedőhelyeket nyitnak meg.

Kitértek arra: a közútkezelő az ország havazás által nem érintett területeiről sószóróval és hóekével felszerelt munkagépeket vezényelt át oda, ahol havazik, összesen 207 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Csütörtök óta 3677 tonna sót és 122 738 liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területeken.

Az Operatív Törzs mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/ oldalon.

Azt írták: ahol meteorológiai riasztás van érvényben, és nem feltétlenül szükséges autóba ülni, érdemes elhalasztani az utat. Aki elindul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről – emelték ki.

Az Operatív Törzs azt kérte, hogy aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

 

