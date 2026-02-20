Helyzetjelentést adott az Operatív Törzs, így áll most a rendkívüli hóhelyzet idehaza

Az Operatív Törzs mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/ oldalon.
Azt írták: ahol meteorológiai riasztás van érvényben, és nem feltétlenül szükséges autóba ülni, érdemes elhalasztani az utat. Aki elindul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről – emelték ki.
Az Operatív Törzs azt kérte, hogy aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
