Helyzetjelentést adott az Operatív Törzs, így áll most a rendkívüli hóhelyzet idehaza

A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt, ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el.

Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott.

A tűzoltó alezredes kiemelte: elzárt település nincs az országban; 11 óra és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére.