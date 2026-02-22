Ez a magyar ellenzék: Orbán Viktort gyalázzák, Ukrajnát éltetik

Így tett Tompos Márton is, aki a tüntetés elején köszöntötte az egybegyűlteket. Az ukrán zászlóba burkolózó maroknyi egybegyűltet Tompos Ukrajna feltételek nélküli támogatására szólította fel. A Momentum előző elnöke, aki jelenleg a párt frakcióvezető-helyettese az Országgyűlésben arról beszélt, hogy nem lehetnek fáradtak, ő emiatt nagyon dühös, amikor azt hallja, hogy elvtársai is belefáradtak már az értelmetlen háború és Ukrajna támogatásába.

Tompos Márton világossá tette, Orbán Viktort azért akarják leváltani, hogy feltételek nélkül támogathassák Ukrajnát. Fotó: Ladóczki Balázs

Beszéde végén Tompos üzent a magyar miniszterelnöknek is. „Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog” – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos.

Borítókép: Ukrán zászlót feszítettek ki a fővárosban a momentumosok (Fotó: Ladóczki Balázs)