ukrajnakarácsony gergelytompos mártonorbán viktor

Ez a magyar ellenzék: Orbán Viktort gyalázzák, Ukrajnát éltetik

Tüntetést tartott a Momentum, ukrán zászlókba burkolózott a baloldal színe-java.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 21:33
A Momentum megemlékezése az ukrán háború 4. évfordulója alkalmából
Fotó: Ladóczki Balázs
A budapesti orosz nagykövetség előtt tüntetett a Momentum Ukrajnáért. A helyszínről a Magyar Nemzet is közölt fotókat, a Magyar Péterék javára visszalépett momentumosok ukrán zászlókkal borították be a belvárost. Korábban Karácsony Gergely is szervezett egy eseményt, amit a Városháza parkban tartottak, itt a főpolgármester arról beszélt, hogy bocsánatot kér a magyar kormány miatt, és támogatja Ukrajnát. A főpolgármester később a Momentum tüntetésén is felszólalt. 

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely két beszédet is mondott Ukrajna mellett ma. Forrás: Facebook
Tompos Márton
Így tett Tompos Márton is, aki a tüntetés elején köszöntötte az egybegyűlteket. Az ukrán zászlóba burkolózó maroknyi egybegyűltet Tompos Ukrajna feltételek nélküli támogatására szólította fel. A Momentum előző elnöke, aki jelenleg a párt frakcióvezető-helyettese az Országgyűlésben arról beszélt, hogy nem lehetnek fáradtak, ő emiatt nagyon dühös, amikor azt hallja, hogy elvtársai is belefáradtak már az értelmetlen háború és Ukrajna támogatásába. 

A Momentum megemlékezése az ukrán háború 4. évfordulója alkalmából Tompos Márton
Tompos Márton világossá tette, Orbán Viktort azért akarják leváltani, hogy feltételek nélkül támogathassák Ukrajnát. Fotó: Ladóczki Balázs

Beszéde végén Tompos üzent a magyar miniszterelnöknek is. „Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog” – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos. 

Borítókép: Ukrán zászlót feszítettek ki a fővárosban a momentumosok (Fotó: Ladóczki Balázs)

