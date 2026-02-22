Ez a magyar ellenzék: Orbán Viktort gyalázzák, Ukrajnát éltetik

A budapesti orosz nagykövetség előtt tüntetett a Momentum Ukrajnáért. A helyszínről a Magyar Nemzet is közölt fotókat, a Magyar Péterék javára visszalépett momentumosok ukrán zászlókkal borították be a belvárost. Korábban Karácsony Gergely is szervezett egy eseményt, amit a Városháza parkban tartottak, itt a főpolgármester arról beszélt, hogy bocsánatot kér a magyar kormány miatt, és támogatja Ukrajnát. A főpolgármester később a Momentum tüntetésén is felszólalt.
Berúgja az ajtót a tavasz, az előttünk álló héten végre eltehetjük a télikabátokat
Íme a következő napok időjárása.
