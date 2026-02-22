Változékony időnk lesz, eső, ónos eső váltja a havazást + videó

Délelőtt a Tiszántúlon tovább csökken a felhőzet, így ott is egyre több helyen napos idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ugyanakkor ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat, ezek azonban lassan mindenütt feloszlanak. Már a reggeli óráktól nyugat felől ismét erősödik a felhősödés, amely a délután második felére az egész ország fölé kiterjed, estére pedig zárttá válik a felhőtakaró.

Nyugat felől egyre többfelé várható eső,

reggel a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg ónos eső is kialakulhat.

A délnyugati szél időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, késő este 2, 8 fok valószínű.

Lassan lépked, de közeleg a tavasz

Hétfőn is borongós időre számíthatunk, és több helyen fordul elő kisebb eső, záporeső. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 7 és 15 fok között változik a hőmérséklet, délen lesz a legenyhébb idő.

Kedden estig erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délelőtt többfelé, délután már egyre kevesebb helyen fordul elő eső, zápor. Néhol zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet 10 fok körül alakul – olvasható a Köpönyegen.

