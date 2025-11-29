La StampaOlaszországSzabad Palesztinatorinó

Zsidóellenes tüntetők dúltak fel egy olasz szerkesztőséget + videó

Az olasz politika és média világa is szolidaritását fejezte ki a La Stampa napilap szerkesztőségének szombaton, miután zsidóellenes tüntetők behatoltak a torinói központi szerkesztőségbe és feldúlták azt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 17:40
Zsidóellenes tüntetők
Zsidóellenes tüntetők Fotó: ELISA MARCHINA Forrás: NurPhoto
A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) bejelentette, hogy csaknem negyven behatolót azonosított, noha egy részük eltakarta az arcát. A vandálok péntek este hatoltak be a torinói székhelyű La Stampa szerkesztőségébe, ahol az országos újságírósztrájk miatt éppen nem tartózkodott senki. A szerkesztőséget feldúlták, a szobák falaira a Free Palestine (Szabad Palesztina) feliratot írták vörös festékkel. Az általuk megosztott videófelvételek tanúsága szerint azt kiabálták, hogy az újságírók terroristák és cinkosok, és a célpontok között az első helyen állnak. 

Zsidóellenes tüntetők dúlták fel a La Stampa szerkesztőségét
Zsidóellenes tüntetők dúlták fel a La Stampa szerkesztőségét
Fotó: MAURIZIO BOSIO / AFP

A La Stampa székházának bejáratát trágyával szennyezték be.

Gianni Armand-Pilon, a La Stampa igazgatóhelyettese közleményében azt írta: a történtek nem tudják őket megfélemlíteni, de 

a fenyegetések borzalmas gyűlölethangulatra utalnak, amit nagyon komolyan kell venni. 

Hozzátette, hogy a támadás az egész szakma, a teljes olasz demokratikus sajtó ellen irányult. Az újság mögött álló Gedi kiadócsoport, amely az Agnelli család vállalkozói portfóliójának része, elfogadhatatlannak nevezte a történteket. A La Stampa székházának biztonságát rendkívüli intézkedésekkel erősítettük meg – jelentette be Donato Carfagna torinói prefektus a szombat délelőtt tartott rendkívüli hatósági ülés végén. 

Elmondta, hogy a szerkesztőségbe betörők a pénteki zsidóellenes tüntetésről váltak le: egy hétszáz fős csoportról van szó, amely szerinte szélsőbaloldali mozgalmak tagjaiból állt, és amely engedély nélküli útvonalon mozgott a város területén.

A prefektus úgy vélte, hogy a La Stampa elleni agresszió a helyzet súlyos rosszabbodását jelzi: az utóbbi hónapokban egymást követték az erőszakos demonstrációk a város vasúti csomópontjain, a repülőtérnél, politikai és kulturális intézményeknél, a RAI közmédia torinói székházánál. A prefektus szerint ezek is előre megtervezett akciók voltak, de most a tüntetők be is törtek egy épületbe, és szándékuk a szabad információszolgáltatás elleni támadás volt. 

Maurizio Marrone, aki Piemont tartomány biztonsági és közrendfenntartási felelőse, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa, azt állította, hogy a tüntetők az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ tagjai voltak. Marrone a központ azonnali bezárását sürgette, hangoztatva, hogy Torinó önkormányzata nem támogathatja többé az Askatasunát, amelyet az egykori baszk szeparatista mozgalomról neveztek el.

Általában az olasz média és a politikai elit is elítélte a szerkesztőség elleni támadást. Kifejezte szolidaritását a lappal Sergio Mattarella államfő, Giorgia Meloni miniszterelnök és a kormány több más tagja, Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára és Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke. Jonathan Peled, Izrael római nagykövete a közösségi oldalán ítélte el a vandál cselekedetet, amelyet a demokrácia, a törvények és a közrend elleni támadásnak nevezett. Az utolsó bejegyzés szombaton Matteo Salvini miniszterelnök-helyettesé volt, aki szégyenletes erőszakról írt. Ilyesmi a

Hamásznak tetszik, de elborzasztja azt, aki a szabadságot szereti

– közölte. A zsidóellenes tüntetés és a La Stampa szerkesztősége elleni akció előtt csütörtökön szélsőbaloldali megmozdulás volt Torinóban a helyi imám, az egyiptomi Muhammad Shahin mellett, akit a belügyminisztérium kiutasított az országból. Az imám november 9-én egy zsidóellenes tüntetésen mondott beszédet, amelyet a hatóságok fundamentalistának és antiszemitának minősített.

Korábban arról is írtunk, hogy listázzák az Olaszországban élő zsidókat.

Borítókép: Zsidóellenes tüntetők (Fotó: NurPhoto)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

