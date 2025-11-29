Zsidóellenes tüntetők dúltak fel egy olasz szerkesztőséget + videó

A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) bejelentette, hogy csaknem negyven behatolót azonosított, noha egy részük eltakarta az arcát. A vandálok péntek este hatoltak be a torinói székhelyű La Stampa szerkesztőségébe, ahol az országos újságírósztrájk miatt éppen nem tartózkodott senki. A szerkesztőséget feldúlták, a szobák falaira a Free Palestine (Szabad Palesztina) feliratot írták vörös festékkel. Az általuk megosztott videófelvételek tanúsága szerint azt kiabálták, hogy az újságírók terroristák és cinkosok, és a célpontok között az első helyen állnak.
A La Stampa székházának bejáratát trágyával szennyezték be.
Gianni Armand-Pilon, a La Stampa igazgatóhelyettese közleményében azt írta: a történtek nem tudják őket megfélemlíteni, de
a fenyegetések borzalmas gyűlölethangulatra utalnak, amit nagyon komolyan kell venni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!