Zsidóellenes tüntetők dúltak fel egy olasz szerkesztőséget + videó

Hozzátette, hogy a támadás az egész szakma, a teljes olasz demokratikus sajtó ellen irányult. Az újság mögött álló Gedi kiadócsoport, amely az Agnelli család vállalkozói portfóliójának része, elfogadhatatlannak nevezte a történteket. A La Stampa székházának biztonságát rendkívüli intézkedésekkel erősítettük meg – jelentette be Donato Carfagna torinói prefektus a szombat délelőtt tartott rendkívüli hatósági ülés végén.

Elmondta, hogy a szerkesztőségbe betörők a pénteki zsidóellenes tüntetésről váltak le: egy hétszáz fős csoportról van szó, amely szerinte szélsőbaloldali mozgalmak tagjaiból állt, és amely engedély nélküli útvonalon mozgott a város területén.

A prefektus úgy vélte, hogy a La Stampa elleni agresszió a helyzet súlyos rosszabbodását jelzi: az utóbbi hónapokban egymást követték az erőszakos demonstrációk a város vasúti csomópontjain, a repülőtérnél, politikai és kulturális intézményeknél, a RAI közmédia torinói székházánál. A prefektus szerint ezek is előre megtervezett akciók voltak, de most a tüntetők be is törtek egy épületbe, és szándékuk a szabad információszolgáltatás elleni támadás volt.

Maurizio Marrone, aki Piemont tartomány biztonsági és közrendfenntartási felelőse, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa, azt állította, hogy a tüntetők az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központ tagjai voltak. Marrone a központ azonnali bezárását sürgette, hangoztatva, hogy Torinó önkormányzata nem támogathatja többé az Askatasunát, amelyet az egykori baszk szeparatista mozgalomról neveztek el.