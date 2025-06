Listázzák az Olaszországban élő zsidókat

Folytatódnak Olaszországban az Izrael, a Nyugat, valamint az olasz kormány ellenes tüntetések. Róma után Nápolyban is utcára vonultak a baloldali tüntetők. A demonstrálók eredetileg az amerikai nagykövetség elé akartak menni, de a legmagasabb fokozatú biztonsági készenlét miatt a hatóságok nem engedték, hogy megközelítsék a külképviseletet. A tüntetők Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök óriásplakátjait égették és a zsidó állam zászlóját gyújtottak fel – írja az Il Tempo hírügynökség.

Fokozódik az antiszemitizmus Olaszországban: baloldali tüntetők zsidóellenes listát állítottak össze, jobboldali vezetőket vádolnak.

Fotó: AFP

Az Il Tempo arról is beszámol, hogy egyre súlyosabb formát ölt az antiszemitizmus Itáliában, elkezdték az Olaszországban élő zsidók listázását. Az Új Olasz Kommunista Párt összeállított egy névsort „zsidó ügynökökről”, melyet saját honlapján közzé is tett. A gyűlölet nyelvét használja és felhívást tesz az Olaszországban élő zsidók elitélésére, kiközösítésére és megtámadására. A listázott nevek között szerepelnek újságok szerkesztők, ismert arcok a televízióból, az üzleti világból és a politikából.

Köztük van Giorgia Meloni miniszterelnök, valamint különböző miniszterek és képviselők is.

A lista olyan olasz vállalatok neveit is tartalmazza, melyek izraeliek, vagy Izraellel kereskedelmi kapcsolatban állnak. Ezeket azzal vádolják, hogy egy „cionista gazdasági blokk” részét képezik. Andrea Orsini a Hajrá Olaszország politikusa, neve is szerepel a névsorban. A jobbközép kormánypárti politikus parlamenti felszólalásában számolt be arról, hogy sajnálatos módon megjelent az olaszországi „cionista ügynökök” listája, amelyen az ő neve is fent van.

Hozzáfűzte, nem ijed meg a fenyegetésektől, a megfélemlítés és a célpontok megjelölése azonban aggasztó, az antiszemitizmus és a terrorizmus legrosszabb időszakaira emlékezetetnek.

A zsidógyűlölet mellett a dzsihád is terjed

Az olasz sajtó híradásai arra is felhívják a figyelmet, hogy a Közel-Keleten kitört konfliktus újraélesztette a Nyugat- és demokráciaellenes gyűlöletet és drámaian megnőtt a radikalizálódott fiatal muzulmánok száma. A közelmúltban Perugiában letartóztattak le egy húszéves fiatalembert, amiért az interneten keresztül az ISIS terrorszervezetnek toborzott és azt állította, hogy készen áll bombák készítésére. Aggasztó a jelenég, hogy egyre több fiatal radikalizálódik, többnyire a világhálón keresztül folytat iszlám propagandát és támogatja a dzsihádot.

Az olasz hírszerző és terrorizmusellenes ügynökségek fokozott figyelemmel követi a radikalizálódási folyamatokat. A hatóságok elsősorban magányos farkasoknak felbukkanásától tartanak, akik önállóan aktiválják magukat az internet és a rejtett csatornák használatával. Az olasz biztonsági szervek fokozott figyelemmel követik a migrációs áramlásokat, mivel az illegális útvonalakon keresztül könnyen beszivároghatnak a nemzetbiztonságra veszélyes egyének. Éppen ezért az olasz kikötők ellenőrzését is megemelték a hatások.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)