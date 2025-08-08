Brouillardautós hírBugatti

Elindult a Bugatti egyedi autó programja, a Brouillard nyitja a sort

Ettore Bugatti kedvenc lovát idézték meg a Programme Soliraire első alkotásánál, a Brouillard kupénál. A világ legnagyobb Bugatti-gyűjteménnyel rendelkező vállalkozója rendelte meg.

Lővei Gergely
2025. 08. 08. 16:32
Fotó: Bugatti
Minden Bugatti egyedi igények alapján készül, az igazán speciális kívánságokat a Sur Mesure műhelyben valósítják meg, és most erre is rátesznek egy lapáttal azzal, hogy egyedi autók építését is vállalják. Nem új keletű ez a szolgáltatás, hiszen a Bugatti hőskorában az volt Jean Bugatti egyik újítása, hogy házon belül készített karosszériákat az alvázakra – azért persze jutott munka bőven a nagynevű karosszériaépítőknek is –, ezt a hagyományt elevenítik fel a Programme Solitaire nevű szolgáltatással. Évente legfeljebb két egyedi autót építenek, és rögtön itt az első alkotás, amelynek segítségével képet alkothatunk arról, mire számíthatunk.

 

Ettore Bugatti kedvenc lováról nevezték el a kupét, a legendás mérnök annyira szerette kedvenc hátasát, hogy annak istállójához külön mechanikát konstruált, így az saját magát ki tudta engedni a bokszból. Brouillard nem egyszerű ló volt a számára, hanem mindent megtestesített, amit csak szeretett: sebesség, szépség és páratlan kecsesség. Ezeket a tulajdonságokat igyekeztek a mai kor formatervezői ötvözni, amikor a Bugatti Brouillard kupét megtervezték. A kiindulási alapot az előző karbon váz adta, ennek megfelelően az ülések mögött is még a „régi” 8,0 literes, W16-os, négyturbós erőforrás dolgozik 1600 lóerővel. Teljesen új viszont a csomagolás, amely csak hasonlít a W16 Mistralra, de igazából minden ponton eltér arról. Például ami fényszórónak tűnik, az valójában egy szellőzőnyílás, amelynek a közepén LED-csíkok látják el a világításfunkciókat.

 

Párizsban készítették azt az egyedi szövetet, amivel az üléseket bevonták, nem csak a kárpitot, de magát az ülést is a tulajdonosra szabták. A karbon betétek passzoló zöld színt kaptak, természetesen az utasteret borító üvegtetőn is végigfut a márkajellegzetességnek számító gerinc. Egy tömbből készítették az előválasztókart, amelyben egy kézzel készített kristályszobrot helyeztek el, amelyen a névadó paripa, Brouillard látható. A ló motívum az ajtókárpitokon és az üléstámlán is visszaköszön.

 

A Bugatti Brouillard megrendelője az a holland Michel Perridon, aki a világ legnagyobb Bugatti-gyűjteményével rendelkezik, amibe az autók mellett Carlo Bugatti bútorai és Rembrandt Bugatti szobrai is megtalálhatóak. Az autó közönségpremierjére a Monterey Car Weeken kerül sor Kaliforniában, ezt követően várhatóan hazatér Hollandiába az autó, ahol aztán rendszámot is kap.

 

