Olyan funkcióval bővül a Waze, amire régóta vártak az autósok

Egyelőre Izraelben fut próbaüzemben a Waze frissített verziója, és jövőre már az első félévben megjelenhet világszerte a felhasználók okostelefonjain, illetve azokról tükrözve – vagy telepített alkalmazásként – az autók multimédia rendszerein. Legfontosabb újítása, hogy meg tudja jeleníteni a jelzőlámpás kereszteződéseket (itt talál képet a nézetről), amivel biztonságosabbá és tervezhetőbbé válnak az utazások. Ezt a szolgáltatást amúgy már régóta tudja a Google Térkép, kézenfekvő volt az igény, hogy a rivális, de amúgy szintén Google-tulajdonú Waze-ben is megjelenjen. Utóbbi alkalmazás várhatóan egyszerre legfeljebb három villanyrendőr ikonját helyezi el a térképen, hogy ne legyen túlzsúfolt a nézet, mint például amúgy alapértelmezésben a fekvőrendőrre figyelmeztetésnél. Legutóbb a Waze hangalapú bejelentés funkcióval gazdagodott, amelyhez mesterséges intelligenciát is használ.