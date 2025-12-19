autós hírmagyar autóklubmobilitás

Nevet változtat a 125 éves Magyar Autóklub

A névváltozás és az arculatfrissítés azt jelzi, hogy a szervezet már nem csupán az autósokért dolgozik, hanem minden közlekedőért.

2025. 12. 19. 12:15
Forrás: Magyar Autóklub
2026 áprilisától 

Magyar Mobilitási és Autóklub néven működik tovább a szervezet,

a névváltás és az arculatfrissítés az elmúlt évek szakmai és szemléletbeli átalakulásának megnyilvánulása. Közleményében a Magyar Autóklub kifejti, hogy már 2020 óta foglalkozik mikromobilitással, Magyarországon az elsők között felismerve, hogy a közlekedés jövője túlmutat az autózáson. A folyamatosan változó közlekedési környezetben – amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív járművek és mobilitási formák – a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat vállal. Tevékenységét kiterjesztette a autókon és motorokon felül az egyéb közlekedési eszközöket használókra is.

Magyar Autóklub
Fotó: Magyar Autóklub

Mobilitási klubként a szervezet átfogó támogatást nyújt a közlekedés szabályozása, a műszaki segítségnyújtás és a szemléletformálás terén, ennek részeként aktívan részt vesz a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segíti a biztonságos közlekedést. A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szervez, nyílt napjain pedig évek óta lehetőséget biztosít a mikromobilitási eszközök kipróbálására.

Az autóklub híres Sárga Angyal segélyszolgálatának szolgáltatásai már a kerékpárosokra is kiterjednek, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
