Nevet változtat a 125 éves Magyar Autóklub

2026 áprilisától

Magyar Mobilitási és Autóklub néven működik tovább a szervezet,

a névváltás és az arculatfrissítés az elmúlt évek szakmai és szemléletbeli átalakulásának megnyilvánulása. Közleményében a Magyar Autóklub kifejti, hogy már 2020 óta foglalkozik mikromobilitással, Magyarországon az elsők között felismerve, hogy a közlekedés jövője túlmutat az autózáson. A folyamatosan változó közlekedési környezetben – amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív járművek és mobilitási formák – a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat vállal. Tevékenységét kiterjesztette a autókon és motorokon felül az egyéb közlekedési eszközöket használókra is.

Fotó: Magyar Autóklub

Mobilitási klubként a szervezet átfogó támogatást nyújt a közlekedés szabályozása, a műszaki segítségnyújtás és a szemléletformálás terén, ennek részeként aktívan részt vesz a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segíti a biztonságos közlekedést. A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szervez, nyílt napjain pedig évek óta lehetőséget biztosít a mikromobilitási eszközök kipróbálására.

Az autóklub híres Sárga Angyal segélyszolgálatának szolgáltatásai már a kerékpárosokra is kiterjednek, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát.