Jó hír a tíz év feletti autók tulajdonosainak: eláll az Európai Unió irreális tervétől

Mégsem vezetik be az évenkénti műszaki vizsgáztatást, ami több millió autósnak lett volna óriási pluszkiadás.

2025. 12. 05. 12:32
Fotó: MTI/Kovács Tamás
Már júniusban tiltakozott a kormány a brüsszeli tervezet ellen, amely a tíz év feletti autók tulajdonosait évenkénti műszaki vizsgára kötelezte volna, és december 4-i ülésén ugyanígy foglalt állást a témában az Európai Unió Tanácsában számos tagállam közlekedési minisztere. Szembemenve az Európai Bizottság korábbi irreális javaslatával, nem támogatja a jogalkotó szerv a közlekedésbiztonsági okokkal indokolt új, szigorú vizsgaperiódus bevezetését, a tanács állásfoglalása szerint ezentúl is kétévente kell vizsgáztatni a korosabb autókat. 

Fotó: ADAC

Mint a német ADAC (autóklub) műszaki igazgatója is egyértelművé tette, a technika jelenlegi állása szerint semmi – valójában biztonsági megfontolás – sem indokolja az évenkénti ciklust, ami ugyanakkor irreális anyagi terheket róna a tíz év feletti autók általában eleve kevésbé tehetős tulajdonosaira. Különösen igaz lett volna ez az idősebb járműflottával rendelkező keleti tagállamokra, ugyanakkor magukra a vizsgabázisokra is, hiszen az eddiginél nagyobb forgalmat kellett volna kiszolgálniuk, nem feledve, hogy az emissziós mérések is évente történtek volna. Várhatóan jövő áprilisban szavaz az Európai Parlament a tanács új, kétéves javaslatáról. 

info

Ma az újonnan forgalomba helyezett autók első műszaki vizsgája legfeljebb négy év után esedékes, utána pedig maximum kétévente kell szemlére járulni: ezt a keretet a magyar jogrend teljesen ki is használja. 


 

