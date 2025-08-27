autós hírműszaki vizsgaEurópai Bizottságautószerviz

Óriási sarcot vetne ki az EU a tíz évnél idősebb autókra

Szigorítanák és gyakoribbá tennék a műszaki vizsgáztatást, ami több millió tulajdonos életét nehezítené meg.

2025. 08. 27. 9:45
Fotó: vg.hu
Valamennyi tagállamban évente kellene műszaki vizsgán (és emissziós ellenőrzésen) átesnie a tíz évnél idősebb autóknak az Európai Bizottság javaslata szerint. Ezzel ugyan a biztonság és a levegőminőség javítása lenne a cél, ám így Szlovákiában egy széles és szerény jövedelmű réteg mobilitása válna jóval költségesebbé – írja a Parameter.sk. Nemcsak az lenne a gond, hogy az eddigieknél gyakrabban kéne felkészíteni és vizsgára vinni a járműveket, hanem az állomásokra beszerzendő drága károsanyag-kibocsátási mérőeszközök és más technikai okok miatt maga a vizsgáztatás is jelentősen drágulna, a mostani 85-ről akár 170 eurós autóárra. Mindez óriási kiadást jelentene a kevésbé jómódúaknak, akiknek elérhetetlen a tíz évnél fiatalabb kocsi. 

autószerviz
Forrás: Autós nagykoalíció

Magyarországon, ahol az autóállomány átlagéletkora 16 év felett jár, szintén óriási gondokat okozna az uniós elképzelés, nem véletlenül tiltakozott ellene a kormány már júniusban. Mint Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúl Regionális Szervezetének elnöke a Kemma.hu megkeresésére nyilatkozta, a tervezet nem egy szakmai döntés, és a mai vizsgaciklus megfelelő – inkább a közúti ellenőrzéseket kell fokozni. Amúgy a mai uniós szabályozás szerint az újonnan forgalomba helyezett autók első műszaki vizsgája legfeljebb négy év után esedékes, utána pedig maximum kétévente kell szemlére járulni: ezt a keretet a magyar jogrend teljesen ki is használja. 


 

Fontos híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

