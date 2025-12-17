Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

orbán viktorpatrióták európáértbrüsszel

Tömeg várta Orbán Viktort Brüsszelben

Megérkezett a magyar kormányfő a Patrióták ülésére Brüsszelbe. Orbán Viktort tömeg várta a csúcstalálkozónak otthont adó épület előtt.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 15:50
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jókora tömeg várta Orbán Viktor miniszterelnököt, amikor megérkezett a Patrióták Európáért brüsszeli csúcstalálkozójára.

A sorsdöntő uniós csúcs előtti napon a Patrióták vezetőivel találkozik Orbán Viktor Brüsszelben
A sorsdöntő uniós csúcs előtti napon a Patrióták vezetőivel találkozik Orbán Viktor Brüsszelben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A Deák Dániel által a közösségi médiában közzétett felvételen jól látszik, mekkora érdeklődés övezte a magyar kormányfő érkezését.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Brüsszelben egyre erősebb a nemzetek hangja. Míg eddig ő volt az egyetlen patrióta miniszterelnök, most Andrej Babis cseh kormányfő személyében egy újabb szuverenista hang is megjelenik az Európai Tanácsban.

Eddig én voltam a Patriótákon belül az egyetlen miniszterelnök, most már a csehek is társultak, két miniszterelnöke van a Patriótáknak az Európai Tanács ülésén. Óriási eredmény, és jól mutatja a jövő irányát

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.