Tömeg várta Orbán Viktort Brüsszelben

Jókora tömeg várta Orbán Viktor miniszterelnököt, amikor megérkezett a Patrióták Európáért brüsszeli csúcstalálkozójára.

A sorsdöntő uniós csúcs előtti napon a Patrióták vezetőivel találkozik Orbán Viktor Brüsszelben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A Deák Dániel által a közösségi médiában közzétett felvételen jól látszik, mekkora érdeklődés övezte a magyar kormányfő érkezését.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Brüsszelben egyre erősebb a nemzetek hangja. Míg eddig ő volt az egyetlen patrióta miniszterelnök, most Andrej Babis cseh kormányfő személyében egy újabb szuverenista hang is megjelenik az Európai Tanácsban.

Eddig én voltam a Patriótákon belül az egyetlen miniszterelnök, most már a csehek is társultak, két miniszterelnöke van a Patriótáknak az Európai Tanács ülésén. Óriási eredmény, és jól mutatja a jövő irányát

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)