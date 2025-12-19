Schiffer András szlovákügyben is felhívta a figyelmet a baloldal kettős mércéjére

Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a magyar politikai térben meglehetősen gyakran kommentálja az eseményeket egyedi nézőpontból. Legújabb Facebook-bejegyzésében a szlovákiai Benes-dekrétumokkal kapcsolatban kirobbant vita kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai felháborodások gyakran szelektívek és látványosan következetlenek ebben a témában is.

Schiffer András ismét nem fogta vissza magát. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az ellenzék szerinte képmutatóan viselkedik , legalábbis máshogy nehéz értelmezni az írása azon részét, amiben azt fejtegeti, hogy akik tavasszal teátrális módon tiltakoztak Orbán Viktor tihanyi gesztusa miatt, amelyet Simion felé tett, aligha álltak ki ugyanilyen vehemenciával a székelyföldi autonómia napján.

Ugyanígy, azok, akik most hangosan bírálják a szlovák nacionalisták legújabb lépéseit, nagy valószínűséggel hallgattak akkor, amikor 2009. augusztus 20-án Robert Fico rendőrsége megakadályozta, hogy a magyar államfő, Sólyom László átkeljen a komáromi hídon.

Schiffer szerint mindezekről valójában nem is kellene vitát folytatni, ha az Európai Unió a jogállamiság és az alapjogok védelme keretében valóban garantálná az őshonos nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogát – ebben az esetben ugyanis ezek a konfliktusok eleve nem politikai ad hoc ügyekként jelennének meg, hanem rendezett, intézményes keretek között kezelnék őket.