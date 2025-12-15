orosz vagyonBrüsszelEurópai Bizottság

Schiffer András: Épp a derék progresszívek hekkelik meg a liberális demokráciát ‒ Beláthatatlan következményei lehetnek az orosz vagyon einstandolásának

Az Európai Unió mintegy 210 milliárd euró értékben fagyasztott be orosz állami vagyont az ukrajnai invázió kezdete óta. Múlt hét pénteken egyszerűen kihagyták Szlovákiát és Magyarországot az eddig egyhangú döntésből. Szintén pénteki fejlemény, hogy Belgiumot is sikerült kizökkenteni határozott ellenállásából, ugyanis az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez. Schiffer András ennek kapcsán feltette a kérdést, ha Nyugat-Európa megengedi magának, azt hogy einstandolja az orosz vagyont, akkor biztosak abban, hogy például India vagy Kína ezt csak úgy végignézi?

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 11:53
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legfrissebb hírek szerint Belgium megkaphatja az általa kért biztosítékot, és többek közt Németország kész garanciát vállalni az immobilizált orosz vagyon felhasználásához. Gyorsan megérkezett Moszkva válasza is: az orosz központi bank pert indít a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapírletét-kezelő ellen, mert befolyásolja pénzeszközei és értékpapírjai feletti rendelkezési jogát. Az Euroclear, ami a befagyasztott orosz vagyonból mintegy 193 milliárd eurónyit kezel, Brüsszelben van bejegyezve. 

befagyasztott orosz vagyon
Célt ért az Európai Bizottság zsarolása a befagyasztott orosz vagyon ügyében / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Célt ért az Európai Bizottság zsarolása – Belgium hozzáférést biztosíthat a lefoglalt orosz vagyonhoz

A belga kormányfő, Bart De Wever korábban többször hangoztatta, hogy az orosz perek és az elkobzás miatt megrendült befektetői bizalom miatt az Euroclear csődbe mehet, magával rántva a belga és végső soron a teljes világgazdaságot. Ám az unió ultimátumot adott Belgiumnak: ha tovább blokkolja a jóvátételi hitel megvalósulását, akkor Magyarországhoz hasonlóan elszigetelik. Pénteken célba ért az Európai Bizottság zsarolása és Belgium végül beadta a derekát, így egy fontos akadály hárult el az unió előtt, hogy felhasználják az orosz vagyont. Az Ursula von der Leyen által előterjesztett terv értelmében a befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét adnák Ukrajnának kölcsön formájában.

Orbán Viktor ennek kapcsán főképp azt nehezményezte, hogy a javaslatot a bizottság úgy vinné keresztül, hogy határozatlan időre felfüggesztené azt a gyakorlatot, hogy az orosz vagyon további zárolását a 27 tagállamnak félévente, egyhangúlag kell meghosszabbítania. Vagyis ebben az ügyben kivenné a tagállamok kezéből a vétójogot, és ‒ jogállami megoldásra távolról sem emlékeztető metódusban ‒ a tagállamok egy szűkebb csoportja dönthetne az orosz vagyon sorsáról.

Jóvátehetetlen károkat okoz az Európai Bizottság az uniónak

Az Európai Unió csütörtökön jóváhagyta azt a jogi mechanizmust, mellyel véglegesen befagyasztanák a 210 milliárd euró értékűre taksált orosz állami vagyont Európában. Az EU nagyköveteinek testülete múlt hét végén rendkívüli jogköröket adott az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állami vagyont addig tartsa blokkolva, amíg a Kreml nem fizet háború utáni jóvátételt Ukrajnának.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a hírre reagálva közösségi oldalán úgy fogalmazott: „a brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az uniónak”. Hétfői Facebook-posztjában pedig úgy fogalmazott: a tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek.

Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni – mutatott rá Orbán Viktor

Schiffer: Miféle liberális értéket féltenek ezek?

Mindezekről múlt héten, még az uniós nagykövetek találkozója előtt előtt, Schiffer András ügyvéd fejtette ki szokásosan sarkos álláspontját az Öt Közelkép című műsorában. Schiffer a téma kapcsán elmondta: Európa szempontjából nem a terület az elsődleges kérdés, hanem a vagyon. 

Ha az orosz vagyont tudják mobilizálni a fegyverkezési kampányra, akkor meg lehet úszni azt, hogy szembenézzenek az európai választópolgárokkal.

Ha az orosz vagyonhoz nem tudnak hozzáférni az európai vezetők, akkor előbb-utóbb azt kell mondaniuk, hogy „bocs, de a ti pénzetekből fogjuk a fegyverkezési projektet tovább folytatni”, aminek nem biztos, hogy felhőtlenül örülni fognak az európai választópolgárok ‒ emelte ki.

Egyúttal hangsúlyozta: az orosz vagyon elsinkófálása egész más fénytörésben van, mint a korábbi európai háborúk idején, amikor az agresszor vagyonát megpróbálták zárolni. 

  • Ha Nyugat-Európa megengedi magának azt, hogy einstandolja az orosz vagyont, akkor biztosak abban, hogy például India vagy Kína csak úgy végignézi? 
  • Mi van, ha a kínaiak és indiaiak, vagy a teljes BRICS azt mondja, hogy innentől a mi vagyonunk sincs biztonságban? 
  • Mi a garancia, hogy ezeknek az országoknak az Európai Unióban tárolt vagyona biztonságban lesz? 
  • Ha a tulajdon szabadsága ennyit ér, ha a román elnökválasztás esetében a választás szabadsága is ennyit ér, ha a szólás szabadsága is annyit ér, hogy egy abortuszklinika előtt imádkozó embert le lehet tartóztatni, akkor miféle liberális értéket féltenek ezek Orbántól, Putyintól, Erdogantól vagy Hszi Csin-pingtől?  ‒ sorolta az aggályokat az ügyvéd. Mindezekből szerinte az látszik, hogy a liberális demokrácia legnagyobb ellenségei nem az úgynevezett autokraták, hanem a „derék progresszívek”. Ők hekkelik meg a liberális demokráciákat ‒ húzta alá Schiffer.

Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács december 18-án ül össze, hogy véglegesítse a jóvátételi hitel részleteit, és rendezze a még fennálló vitás kérdéseket. Ezek közé tartozik annak biztosítása, hogy Belgium ne maradjon egyedül a pénzügyi teherrel abban az esetben, ha egy esetleges moszkvai per sikerrel járna.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.