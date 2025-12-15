Schiffer András: Épp a derék progresszívek hekkelik meg a liberális demokráciát ‒ Beláthatatlan következményei lehetnek az orosz vagyon einstandolásának

A legfrissebb hírek szerint Belgium megkaphatja az általa kért biztosítékot, és többek közt Németország kész garanciát vállalni az immobilizált orosz vagyon felhasználásához. Gyorsan megérkezett Moszkva válasza is: az orosz központi bank pert indít a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapírletét-kezelő ellen, mert befolyásolja pénzeszközei és értékpapírjai feletti rendelkezési jogát. Az Euroclear, ami a befagyasztott orosz vagyonból mintegy 193 milliárd eurónyit kezel, Brüsszelben van bejegyezve.

Célt ért az Európai Bizottság zsarolása a befagyasztott orosz vagyon ügyében / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Célt ért az Európai Bizottság zsarolása – Belgium hozzáférést biztosíthat a lefoglalt orosz vagyonhoz

A belga kormányfő, Bart De Wever korábban többször hangoztatta, hogy az orosz perek és az elkobzás miatt megrendült befektetői bizalom miatt az Euroclear csődbe mehet, magával rántva a belga és végső soron a teljes világgazdaságot. Ám az unió ultimátumot adott Belgiumnak: ha tovább blokkolja a jóvátételi hitel megvalósulását, akkor Magyarországhoz hasonlóan elszigetelik. Pénteken célba ért az Európai Bizottság zsarolása és Belgium végül beadta a derekát, így egy fontos akadály hárult el az unió előtt, hogy felhasználják az orosz vagyont. Az Ursula von der Leyen által előterjesztett terv értelmében a befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét adnák Ukrajnának kölcsön formájában.

Orbán Viktor ennek kapcsán főképp azt nehezményezte, hogy a javaslatot a bizottság úgy vinné keresztül, hogy határozatlan időre felfüggesztené azt a gyakorlatot, hogy az orosz vagyon további zárolását a 27 tagállamnak félévente, egyhangúlag kell meghosszabbítania. Vagyis ebben az ügyben kivenné a tagállamok kezéből a vétójogot, és ‒ jogállami megoldásra távolról sem emlékeztető metódusban ‒ a tagállamok egy szűkebb csoportja dönthetne az orosz vagyon sorsáról.

Jóvátehetetlen károkat okoz az Európai Bizottság az uniónak

Az Európai Unió csütörtökön jóváhagyta azt a jogi mechanizmust, mellyel véglegesen befagyasztanák a 210 milliárd euró értékűre taksált orosz állami vagyont Európában. Az EU nagyköveteinek testülete múlt hét végén rendkívüli jogköröket adott az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állami vagyont addig tartsa blokkolva, amíg a Kreml nem fizet háború utáni jóvátételt Ukrajnának.