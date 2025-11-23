Schiffer András rámutatott, hol hibázott óriásit a Tisza

A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette – mutatott rá Schiffer András annak kapcsán, hogy több bíró is letöltötte a Tisza Világ applikációt, ami politikai tevékenységnek számít.

Bírók is letöltötték a Tisza Párt mobilalkalmazását (Fotó: Máté Krisztián)

Az egykori országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter ehelyett magát meg nem hazudtolva őt ócsárolta a Kossuth rádió oldalán és hergeli ellene a fanatikusait, mert bátorkodott szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük.

Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük

– fogalmazott Schiffer András, aki nem először szólal fel egyes bírák politikai tevékenysége kapcsán.

Az ügyvéd az Öt című műsorban már beszélt arról, hogy

aki bíróként politikai kapcsolatot tart fenn, az nem alkalmas a bírói tisztségre, és le kell mondania.

Az egykori országgyűlési képviselő kifejtette, egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából politikai tevékenységnek számít a hatályos regula szerint is.

– Azt gondolom, hogy ha valaki szabad akaratából, tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, tegye le a hivatalát – hangsúlyozta.

A műsorban elhangzottakra egyébként Gulyás Gergely is reagált közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-videójában megerősítette, szerinte

a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenniük, hanem a pártatlanság látszatára is figyelniük kell.

Kifejtette: vitán felüli, hogyha valaki egy párt adatbázisára feliratkozik szimpatizánsként, megszegi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, és pártatlan ítélkezés tőle nem várható, hiszen egy párt szimpatizánsává vált.