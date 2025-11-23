applikációTisza PártSchiffer andrásjogállambírákMagyar Péter

Schiffer András rámutatott, hol hibázott óriásit a Tisza

Magyar Péternek és a Tisza Pártnak arra kellett volna kérnie a pártjával kapcsolatba lépő bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal – vélekedett Schiffer András. A jogász már korábban hangsúlyozta, hogy a tiszás bíráknak le kell mondaniuk.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 11:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette – mutatott rá Schiffer András annak kapcsán, hogy több bíró is letöltötte a Tisza Világ applikációt, ami politikai tevékenységnek számít.

20251008 Budapest TISZA Világ applikáció. Egy digitális platform, amely lehetővé teszi a feladatok felosztását, az események szervezését, az ötletek megosztását és a közösségi aktivitások nyomon követését. Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár
Bírók is letöltötték a Tisza Párt mobilalkalmazását (Fotó: Máté Krisztián)

Az egykori országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter ehelyett magát meg nem hazudtolva őt ócsárolta a Kossuth rádió oldalán és hergeli ellene a fanatikusait, mert bátorkodott szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük.

Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük

 – fogalmazott Schiffer András, aki nem először szólal fel egyes bírák politikai tevékenysége kapcsán.

Az ügyvéd az Öt című műsorban már beszélt arról, hogy

aki bíróként politikai kapcsolatot tart fenn, az nem alkalmas a bírói tisztségre, és le kell mondania.

Az egykori országgyűlési képviselő kifejtette, egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából politikai tevékenységnek számít a hatályos regula szerint is.

– Azt gondolom, hogy ha valaki szabad akaratából, tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, tegye le a hivatalát – hangsúlyozta.

A műsorban elhangzottakra egyébként Gulyás Gergely is reagált közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-videójában megerősítette, szerinte

a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenniük, hanem a pártatlanság látszatára is figyelniük kell.

Kifejtette: vitán felüli, hogyha valaki egy párt adatbázisára feliratkozik szimpatizánsként, megszegi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, és pártatlan ítélkezés tőle nem várható, hiszen egy párt szimpatizánsává vált.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/NurPhoto/Szentgallay Bálint)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu