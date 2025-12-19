lázár jánostisza pártMagyar Péter

Lázár János sajnálja, hogy rosszul fogalmazott

A miniszter gratulált a Tisza Párt jelöltjének a magyar állampolgárság megszerzéséhez.

2025. 12. 19. 13:43
Lázár János tisztázta: rosszul fogalmazott. Szlovákia
Fotó: MTI/Bús Csaba
„Sajnálom a rossz fogalmazást. A félreértés tisztázódott – a helyzet pedig tiszásodott. Az előbbi a helyiek kérdéseire és kételyeire is választ ad – az utóbbi pedig csak a szokásos tempó. Gratulálok a nagyon friss magyar állampolgárságához. Gyarapodik az ország” – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Tisza Párt jelöltjének, Strompová Viktóriának a Facebook-bejegyzése alá.

A sárvári tévé hétfői interjújában ugyanis a jövő áprilisi választással összefüggésben azt kérdezték a minisztertől, hogy egy tiszás politikus mennyire tudna rá nyomást gyakorolni, ha útépítésről van szó. A miniszter erre úgy reagált, hogy az ő ajtaja mindenki előtt nyitva áll, majd furcsának nevezte hogy a Tisza Párt egy szlovák jelöltet talált a választókerületben. 

Strompová Viktóriáról azóta kiderült, hogy novemberben szerezte meg a magyar állampolgárságot, habár Magyar Péter közlése szerint 16 éve él Magyarországon. 

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Bús Csaba)

