Véleménye szerint a titkosszolgálatok közötti partnerségi csatorna ma gyakorlatilag az egyetlen kapcsolat a jelenlegi diplomáciai viszonyok között Oroszország és Európa között.

Arra a kérdésre, hogy Moszkva több észszerűséget lát-e az európai országok titkosszolgálatai, mint politikusai álláspontjában, az orosz kémfőnök azt mondta: – A szakszolgálatok megközelítései összességében egybeesnek az államok politikájával.

Közölte, hogy hírszerzési vonalon Oroszország fenntartja és fejleszti a kapcsolatokat az európai szakszolgálatokkal a hírszerzés számára nem klasszikus kérdésekben is, mivel ez az elmúlt évtizedben már a nemzetközi kapcsolatok rendszerének lényeges elemévé vált.

Beszámolója szerint 44 különleges szolgálat, köztük az amerikai CIA, valamint a francia, olasz, brit és svájci hírszerzés képviselői is részt vettek az SZVR – elődjeivel együtt számolt – fennállásának 105. évfordulóján rendezett fogadáson.

Hangot adott álláspontjának, miszerint az európai elit több tagja a személyes sorsát az oroszellenes politika kártyájára tette fel, és most már tartja a tétet, mert fél a választók negatív reakciójától arra az esetre, ha elismerné, hogy hibát követett el az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok megszakításával, az ezzel járó gazdasági veszteségekkel és azzal, hogy hatalmas összegeket tékozolt el az ukrajnai „fekete lyuk” finanszírozására. Nariskin szerint Európa megértette, hogy Oroszország stratégiai veresége elérhetetlen, és a formulát a maximális kár okozására változtatta. Úgy vélekedett, hogy az EU és Nagy-Britannia oroszellenes politikája az unió világpolitikai és társadalmi hanyatlásához vezet, valamint ahhoz, hogy az európai integráció veszít a vonzerejéből.

Az Európai Uniót egyre kevésbé veszik figyelembe. Nos, az Egyesült Államok néhány napja közzétett nemzetbiztonsági stratégiája erről nagyon-nagyon meggyőzően beszél

– mondta.