Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

autós videóBpiAutósokgázpalack

Elszabadult gázpalackot kerülgettek az autók 130-cal az M3-as autópályán + videó

Ilyen sebességnél a legkisebb kikerülési manőver is a megcsúszás lehetőségét hordozza magában.

2025. 12. 19. 9:45
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok ezúttal is három esetet fűzött össze egy videóba. Az elsőben egy aszfalton guruló gázpalack hozta a frászt több autósra az M3-as autópályán, Gödöllő előtt, 2025. december 17-én, a kora délutáni órákban.

A videó beküldője szerint már sok mindent kellett kikerülnie nagy tempónál, de gázpalackkal eddig még nem találkozott. Autópályán egy ilyen tárgy különösen veszélyes: 130 km/h körüli sebességnél nincs idő hosszú mérlegelésre, egy hirtelen manőver pedig nemcsak az érintett járművet, hanem a mögötte haladókat is veszélybe sodorhatja.

A második felvétel már városi környezetben készült, Szentendrén, a 11-es út és a Barackos út, valamint a Sztaravodai út kereszteződésénél. Itt nem váratlan akadály, hanem a figyelmetlenség játszotta a főszerepet. Egy Honda Civic vezetője a vészfékezés ellenére belecsúszik az előtte várakozó kocsisorba. Az ilyen ráfutásos balesetek gyakran alacsonyabb sebességnél történnek, mégis komoly anyagi kárral és nem ritkán sérülésekkel járnak.

A harmadik, teljesen érthetetlen eset a Kerepesi úton történt. „Nyomul balra. Először index nélkül, majd indexszel, de nagyon agresszíven. Aztán majdnem felmegy a padkára, annyira akar balra kerülni. Végül nem bírja visszafogni magát és a dugóban nekimegy az előtte álló autónak…” – írta meg a beküldő a Hyundai Accent zavart viselkedésű sofőrjéről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.