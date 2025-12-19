Elszabadult gázpalackot kerülgettek az autók 130-cal az M3-as autópályán + videó

A Bpiautósok ezúttal is három esetet fűzött össze egy videóba. Az elsőben egy aszfalton guruló gázpalack hozta a frászt több autósra az M3-as autópályán, Gödöllő előtt, 2025. december 17-én, a kora délutáni órákban.

A videó beküldője szerint már sok mindent kellett kikerülnie nagy tempónál, de gázpalackkal eddig még nem találkozott. Autópályán egy ilyen tárgy különösen veszélyes: 130 km/h körüli sebességnél nincs idő hosszú mérlegelésre, egy hirtelen manőver pedig nemcsak az érintett járművet, hanem a mögötte haladókat is veszélybe sodorhatja.

A második felvétel már városi környezetben készült, Szentendrén, a 11-es út és a Barackos út, valamint a Sztaravodai út kereszteződésénél. Itt nem váratlan akadály, hanem a figyelmetlenség játszotta a főszerepet. Egy Honda Civic vezetője a vészfékezés ellenére belecsúszik az előtte várakozó kocsisorba. Az ilyen ráfutásos balesetek gyakran alacsonyabb sebességnél történnek, mégis komoly anyagi kárral és nem ritkán sérülésekkel járnak.

A harmadik, teljesen érthetetlen eset a Kerepesi úton történt. „Nyomul balra. Először index nélkül, majd indexszel, de nagyon agresszíven. Aztán majdnem felmegy a padkára, annyira akar balra kerülni. Végül nem bírja visszafogni magát és a dugóban nekimegy az előtte álló autónak…” – írta meg a beküldő a Hyundai Accent zavart viselkedésű sofőrjéről.