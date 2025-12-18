autós hírautótűzLada 2107M2 autóúttűzeset

Kigyulladt és odaveszett egy szép kocka Lada Sződligetnél

Mire kiértek a tűzoltók, a veteránkorú 2107-es utastere is lángolt az M2-es autóúton. Miből lehetett a baj?

2025. 12. 18. 11:35
Fotó: Katasztrófavédelem/Vác HTP
Menet közben kigyulladt keddre virradóra egy személygépkocsi az M2-es autóút 36-os kilométernél, Sződliget közelében, és tűzoltók kiérkezésekor már teljes egészében lángolt – írja hírösszefoglalójában a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, majd így folytatja: a váci hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet. Szerencsére a vezető és utasa időben el tudta hagyni a járművet.

Fotó: Katasztrófavédelem/Vác HTP


Jól felismerhető a képek alapján, hogy egy veteránkorú Lada 2107 esett a lángok áldozatául, és már csak a forróságban deformálódó fém alkatrészek miatt is menthetetlen. Hamar híre ment az esetnek az orosz autók kedvelőinek körében, így a Ladaracing.hu közösségimédia-felületén is, ahol több hozzászóló is beszámolt hasonló (szerencsés esetben időben eloltott) autótűzről. Rendszerint két, rossz minőségű utángyártott alkatrész, a benzincső vagy az AC pumpa okozta a gondot - nehéz belőlük jót találni, és pillanatok alatt elpusztíthatják a gondos munkával felújított vagy átépített Ladát.

Fotó: Katasztrófavédelem/Vác HTP


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

