Így muzsikál ma a végig egy család tulajdonában álló kocka-Lada + videó

Rengeteg az olyan magyar család, amelynek tagjai valamilyen szinten kapcsolódtak - vagy akár a mai napig kapcsolódnak - az orosz autómárkához. Így van ezzel a Gehilio's Garage műsorvezető testvérpárja, Kovács Bálint és Máté is. Családjuk birtokában ugyanis új kora, vagyis 1992-óta teljesít szolgálatot egy hófehér 2105-ös Lada. Ezek az autók bizony összeforrtak a hazai utcaképpel, ugyanakkor a srácok kendőzetlenül beszélnek a márka mélyrepüléséről is, emellett szóba kerül, hogy értékesek-e ma a kocka-sorozat tagjai. Vajon érhetnek majd annyit, mint a klasszikus 1200-es Zsigulik, vagy éppen a legendás, dupla kereklámpás 1500-as modellek?

Érdekes megismerni a gyerek- és fiatalkori kötődések történetét ehhez a fehér példányhoz, ami a korai 2105-ösökkel ellentétben nem 1,3-as szíjas, hanem 1,5-ös láncos vezérlésű motor hajt, méghozzá ötfokozatú váltó közreműködésével. Ha nem is oldtimer-minősítéshez közeli, azért összességében korrekt állapotú a Lada, pedig nem csak vasárnapi templomba járásra, hanem mindenféle családi feladatokra, sőt, sokszor még szőlőcipelésre is befogták. Ehhez jött jól az a tulajdonsága, amit ma már SUV-oknál vagy terepjáróknál tapasztalhatunk: a kátyúk és földutak leküzdésének képessége - amit a videón egy különleges keszthelyi helyszínen is újra bebizonyít.