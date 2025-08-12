Kiszivárgott szabadalmi rajzokon már látható az új Toyota Hilux

A Hilux nyolcadik generációja 2017 óta van forgalomban, 2020-ban és 2024-ben kapott ráncfelvarrásokat. Hiába vezeti még mindig az eladási listákat világszerte, már bizony benne van a korban, ezért hamarosan várható az utód érkezése, amit az is alátámaszt, hogy nemrég friss szabadalmi rajzok szivárogtak ki az újdonságról.

Állítólag már idén év végén bemutatkozik a kilencedik generáció, egyelőre ezek a szabadalmi ábrák az egyetlen képek róla az álcázott autókat mutató kémfotókat leszámítva. A rajzokat a cars secrets Instagram-fiók tette közzé, azt állítva, hogy egy szabadalmi hivataltól származnak. Hitelesnek tűnnek, mivel a rajtuk látható autó nagyjából olyan, mint amit az év elején készült kémfotók mutattak. Ez alapján úgy tűnik, hogy az új Hilux valójában a nyolcadik nemzedék erős ráncfelvarrásával születik meg, áttervezett orr- és far-résszel, valamint teljesen új belső térrel.

Forrás: Instagram/cars secrets

A rajz alapján a bordázott tető és az ajtók alig változnak, az orr-rész viszont keskeny fényszórókat és merészebb lökhárítót kap, míg hátul az új, fölfelé szélesedő hátsó lámpák jobban beleharapnak a raktér oldalába. Újdonság, hogy a Ford Rangerhez hasonlóan fellépő lépcsőket alakítottak ki a hátsó lökhárító végeinél, ami megkönnyíti majd a platóra történő pakolást, vagy az áruk kivételét. Szögletes, műanyaggal burkolt kerékjáratokkal rendelkezik a rajzon látható autó, de a korábbi kémfotók alapján ezek nem lesznek megtalálhatók minden Hilux modellváltozaton. Kívülről sokat változik a pickup, de

a lemezek alatt állítólag továbbra is a Toyota alvázas, kiforrott IMV platformja található

(de jelentősen átdolgozott formában), amelynek eredete 2004-ig, a hetedik generációs Hilux debütálásáig nyúlik vissza.

Forrás: Instagram/cars secrets

Most először látható valami az új Hilux belső teréből, amely úgy tűnik, szögletesebb és modernebb lesz a réginél. A műszerfal és a középkonzol teljesen új, utóbbi tetején pedig egy szélesvásznú infotainment kijelző található, valószínűleg ugyanaz a 12,3 hüvelykes egység, amely sok újabb Toyotában megtalálható. Lehetséges, hogy a Hilux alacsonyabb felszereltségű verzióiban egy kisebb képernyő lesz ugyanazon a helyen. Láthatóak a központi szellőzőnyílások és a klímaberendezés kezelőszervei, bár a szabadalmi képek nem adnak információt arról, hogy fizikai vagy kapacitív gombokkal rendelkeznek-e.