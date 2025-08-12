Rendkívüli

Kiszivárgott szabadalmi rajzokon már látható az új Toyota Hilux

Bár a külső csak finoman változik, a pickup új, kilencedik generációja sokkal modernebb műszerfallal rendelkezik majd, amely a Land Cruiserére hasonlít.

2025. 08. 12.
Forrás: Carscoop
A Hilux nyolcadik generációja 2017 óta van forgalomban, 2020-ban és 2024-ben kapott ráncfelvarrásokat. Hiába vezeti még mindig az eladási listákat világszerte, már bizony benne van a korban, ezért hamarosan várható az utód érkezése, amit az is alátámaszt, hogy nemrég friss szabadalmi rajzok szivárogtak ki az újdonságról.

Állítólag már idén év végén bemutatkozik a kilencedik generáció, egyelőre ezek a szabadalmi ábrák az egyetlen képek róla az álcázott autókat mutató kémfotókat leszámítva. A rajzokat a cars secrets Instagram-fiók tette közzé, azt állítva, hogy egy szabadalmi hivataltól származnak. Hitelesnek tűnnek, mivel a rajtuk látható autó nagyjából olyan, mint amit az év elején készült kémfotók mutattak. Ez alapján úgy tűnik, hogy az új Hilux valójában a nyolcadik nemzedék erős ráncfelvarrásával születik meg, áttervezett orr- és far-résszel, valamint teljesen új belső térrel.

Forrás: Instagram/cars secrets

A rajz alapján a bordázott tető és az ajtók alig változnak, az orr-rész viszont keskeny fényszórókat és merészebb lökhárítót kap, míg hátul az új, fölfelé szélesedő hátsó lámpák jobban beleharapnak a raktér oldalába. Újdonság, hogy a Ford Rangerhez hasonlóan fellépő lépcsőket alakítottak ki a hátsó lökhárító végeinél, ami megkönnyíti majd a platóra történő pakolást, vagy az áruk kivételét. Szögletes, műanyaggal burkolt kerékjáratokkal rendelkezik a rajzon látható autó, de a korábbi kémfotók alapján ezek nem lesznek megtalálhatók minden Hilux modellváltozaton. Kívülről sokat változik a pickup, de 

a lemezek alatt állítólag továbbra is a Toyota alvázas, kiforrott IMV platformja található

(de jelentősen átdolgozott formában), amelynek eredete 2004-ig, a hetedik generációs Hilux debütálásáig nyúlik vissza.

Forrás: Instagram/cars secrets

Most először látható valami az új Hilux belső teréből, amely úgy tűnik, szögletesebb és modernebb lesz a réginél. A műszerfal és a középkonzol teljesen új, utóbbi tetején pedig egy szélesvásznú infotainment kijelző található, valószínűleg ugyanaz a 12,3 hüvelykes egység, amely sok újabb Toyotában megtalálható. Lehetséges, hogy a Hilux alacsonyabb felszereltségű verzióiban egy kisebb képernyő lesz ugyanazon a helyen. Láthatóak a központi szellőzőnyílások és a klímaberendezés kezelőszervei, bár a szabadalmi képek nem adnak információt arról, hogy fizikai vagy kapacitív gombokkal rendelkeznek-e.

Mindenesetre az új, 250-es Land Cruiserben használt kormánykerék, szellőzőnyílások, és kapcsolók jól illeszkednének a Hilux műszerfalának robusztus kialakításához. A kardánboxban az automata sebességváltó vaskos előválasztó karja látható, mellette pedig talán egy sor menetkapcsoló. Sehol sincs a mechanikus kézifékkar, így valószínűleg egy elektronikus kapcsoló váltotta fel. Úgy tűnik, hogy mindkét oldalsó szellőzőnyílás előtt pohártartók vannak. A jelenlegi Hiluxhoz hasonlóan egy második fedett tárolórekesz is található a kesztyűtartó tetején.

Egy grafikus már elkészítette a Hilux képét a rajzok alapján
Fotó: Theottle

Még semmit sem tudni a motorválasztékról, azt leszámítva, hogy a Best Car című lap szerint akár plug-in hibrid hajtás is megjelenhet benne. A jelenlegi Hilux európai változata 2,4 és 2,8 literes turbódízel motorokkal kapható, 150 és 204 lóerős teljesítménnyel (akár 48 voltos lágy hibrid rendszerrel kiegészítve) de más piacokon, például Ausztráliában a GR Sport kivitel 224 lóerős, 550 Nm nyomatékú dízel jelenti a csúcsot. Az egyetlen benzinmotoros ajánlat itt egy 166 lóerő teljesítményű 2,7 literes négyhengeres szívómotor. A Közel-Keleten forgalmazott 320 lóerő teljesítményű négyliteres V6-os már nem kapható a világ más részein.

 

