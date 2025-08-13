Halálos baleset a benzinkúton – elszabadult teherautó okozott tragédiát

Halálos baleset történt egy Fejér vármegyei benzinkúton szerda hajnalban – írja az Origó. A baleset körülményeit még vizsgálják a hatóságok.

A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

A szerencsétlenség augusztus 13-án, a kora reggeli órákban történt a Fejér megyei Előszálláson. A helyszíni információk szerint a jármű a benzinkúton állva váratlanul megindult, majd elsodorta az ott tartózkodó személyt.

A kiérkező mentők hiába küzdöttek, az áldozat életét már nem tudták megmenteni.

A tűzoltók biztosították a helyszínt, az Országos Mentőszolgálat még nem reagált a sajtó megkeresésére az esettel kapcsolatban, később pontosabb információk várhatók.

Tegnap is történt egy tragikus baleset: egy kikanyarodó furgon nem adott elsőbbséget egy arra haladó motorosnak. A balesetben a nagy sebességgel haladó motoros az ütközés következtében lerepült a járműről, testével átszakította a hátsó ajtót, bezuhant a raktérbe és meghalt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)