Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

tragédiabenzinkúthalálos baleset

Halálos baleset a benzinkúton – elszabadult teherautó okozott tragédiát

Halálos baleset történt szerdán hajnalban Előszálláson: egy teherautó – eddig tisztázatlan körülmények között – elgurult egy benzinkúton, és elsodorta az ott tartózkodó személyt. A mentők már nem tudták megmenteni az áldozat életét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 13:31
Egy benzinkúton történt a halálos baleset: a tankoló személyt egy elszabadult kisteherautó sodorta el Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos baleset történt egy Fejér vármegyei benzinkúton szerda hajnalban – írja az Origó. A baleset körülményeit még vizsgálják a hatóságok.

A felvétel illusztráció (Forrás:  Pexels)

A szerencsétlenség augusztus 13-án, a kora reggeli órákban történt a Fejér megyei Előszálláson. A helyszíni információk szerint a jármű a benzinkúton állva váratlanul megindult, majd elsodorta az ott tartózkodó személyt. 

A kiérkező mentők hiába küzdöttek, az áldozat életét már nem tudták megmenteni. 

A tűzoltók biztosították a helyszínt, az Országos Mentőszolgálat még nem reagált a sajtó megkeresésére az esettel kapcsolatban, később pontosabb információk várhatók.

Tegnap is történt egy tragikus baleset: egy kikanyarodó furgon nem adott elsőbbséget egy arra haladó motorosnak. A balesetben a nagy sebességgel haladó motoros az ütközés következtében lerepült a járműről, testével átszakította a hátsó ajtót, bezuhant a raktérbe és meghalt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu