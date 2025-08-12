autós hírbalesetautóbaleset

Menet közben állította le a motort, a súlyos következmények őt is meglepték

Tanulságos baleset történt a 87-es főúton, az egyik sofőr nagyot hibázott, ketten meg is sérültek a működésbe lépő légzsákoktól.

2025. 08. 12. 12:10
Forrás: 112PRESS
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt augusztus 10-én délelőtt a 87-es főúton, Vasszécseny közelében –  írta meg a 112Press. Kám irányába tartott egy Volkswagen Passat, amely áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol szemből egy nyaralásból hazatérő család jobbkormányos Audi A5-öse érkezett. A vétlen sofőr jobbra, az árok felé kormányozta a járművét, hogy elkerülje a frontális ütközést, így a két autó csak érintőlegesen ütközött.

Szerencsére nem frontálisan ütköztek
Fotó: 112PRESS

Az Audi összes légzsákja kinyílt és a gépkocsi átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra, ahonnan a sofőr vissza tudta kormányozni az autót a saját sávjába. Szerencséjére a Volkswagen mögött nem érkezett másik jármű. A vétlen sofőr feleségét és tíz éven aluli kislányát a mentők kivizsgálásra kórházba szállították, a légzsákok okoztak náluk horzsolásos sérüléseket.

A fura zajt akarta megszüntetni a Passat sofőrje, azért állította le a motort
Fotó: 112PRESS

A balesetet okozó férfi a kérdésünkre elmondta, hogy menet közben az utólag beépített hangszóróból zavaró, szinte elviselhetetlen zaj hallatszott. Mivel a rendszert a gyújtással kötötték össze, így a médialejátszó lehalkítása, vagy kikapcsolása nem oldotta meg a problémát. A sofőr nem akart megállni az út szélén, mert tartott attól, hogy egy másik jármű nekiütközik. Ezért 

egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy menet közben leállítja, majd újra beindítja a motort.

Az indítókulcs elfordításakor nemcsak a motor állt le, hanem a kormányrásegítés is megszűnt, és egyúttal bekapcsolt a kormányzár, amitől az autó azonnal irányíthatatlanná vált. 

 

