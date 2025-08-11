autós videóautós hírroller

Extrém sebességgel száguldott a rolleres a 6-os úton, de az Audi így is letolta + videó

Veszélyes jelenetet rögzített a fedélzeti kamera.

2025. 08. 11. 10:39
Forrás: Bpiautosok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első felvétel a 6-os úton készült, ahol egy rolleres minden józan észt mellőzve, mintegy 90 km/órás tempóval száguldott az autók között. A beküldő szerint a kétkerekű vezetője még előzgetett is a járművek között, majd egy nagy sebességgel érkező Audi A4 Avant elé vágott be. Bár ütközés nem történt, a sofőr folyamatosan az autó lökhárítója előtt lavírozott, mivel az audis centikre haladt tőle, követési távolságot nem tartva.

A második eset egy Kakasdról Kecelre tartó autós útja közben történt. A beküldő sorai szerint aznap a szokottnál jóval több motorossal találkoztak – feltehetően egy motoros felvonulás miatt.
„Odafele Kalocsa előtt, egy balos kanyarban jött át szembe a motoros, melynél ha hirtelen nem korrigálok, akkor frontálisan nekünk jön, nem sokon múlott tényleg” – írta. „Szerencséje volt, hogy mögöttem nem érkezett másik autó. Azt biztosan telibe találta volna. Na ezért nem szeretjük a motorosokat autósként” – tette hozzá.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu