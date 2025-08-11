Extrém sebességgel száguldott a rolleres a 6-os úton, de az Audi így is letolta + videó

Az első felvétel a 6-os úton készült, ahol egy rolleres minden józan észt mellőzve, mintegy 90 km/órás tempóval száguldott az autók között. A beküldő szerint a kétkerekű vezetője még előzgetett is a járművek között, majd egy nagy sebességgel érkező Audi A4 Avant elé vágott be. Bár ütközés nem történt, a sofőr folyamatosan az autó lökhárítója előtt lavírozott, mivel az audis centikre haladt tőle, követési távolságot nem tartva.

A második eset egy Kakasdról Kecelre tartó autós útja közben történt. A beküldő sorai szerint aznap a szokottnál jóval több motorossal találkoztak – feltehetően egy motoros felvonulás miatt.

„Odafele Kalocsa előtt, egy balos kanyarban jött át szembe a motoros, melynél ha hirtelen nem korrigálok, akkor frontálisan nekünk jön, nem sokon múlott tényleg” – írta. „Szerencséje volt, hogy mögöttem nem érkezett másik autó. Azt biztosan telibe találta volna. Na ezért nem szeretjük a motorosokat autósként” – tette hozzá.