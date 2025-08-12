Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

motorkerékpárjapán motorcsupasz motormotortesztmotorpiac

Alkalomhoz illő viselet - Honda CB650R E-Clutch tartósteszt

Azt már tudjuk, hogy városban remekül muzsikál az automata kuplungos naked bike. De vajon hosszabb utakon is brillírozik?

2025. 08. 12. 11:31
Jól veszi a gázt a Honda négyhengerese. Magas fordulaton enyhe vibráció érezhető a kormányvégeken Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tartósteszt motorunkba gyűlnek a kilométerek, a bejáratást követő, 1000 kilométeres szerviz után pedig jöhettek a hosszabb utak és végre a pörgős négyhengeres is igazán megmutathatta tudását. Így aztán egy egész napos páros kirándulással folytatódott a tesztprogram, ahol a motorral kapcsolatban sok új tapasztalattal gazdagodtunk. Például amíg városi közlekedéshez nagyobb termetűeknek kicsit sok lehet a csuklókra jutó terhelés, amikor kinyílik a tér és tempósabban motorozhatunk, már más a helyzet. Merthogy a felvett testhelyzet az aktív, enyhén sportos vezetési stílust támogatja - a térdszögek is ezt erősítik. 

Igényes részletekből nincs hiány, a fényezés és az összeszerelési minőség is elsőrangú
Fotó: Stefler Balázs

Ilyenkor jól jön, hogy sok visszajelzést kapunk a futómű felől: a Honda a CB650R-nél a Showa nagy dugattyús, szeparált működésű, 41 mm-es fordított teleszkópját használja, amelynek lényege, hogy külön villaszárban van a rugó és a csillapító mechanizmus. Amíg ez a rendszer remekül vizsgázik a gyakorlatban, a hátsó rugóstag már más tészta. Ugyan tíz fokozatban állítható, a keresztbordákat nehezen tolerálja, ami tovább nehezíti az utas dolgát, merthogy a hátsó ülés kimondottan kicsi. 

Hiába, az arányos, sportos forma jelen esetben kompromisszummal jár, a CB650R esetében pedig az ideális utas az átlagosnál is kisebb termetű. 

Általánosságban elmondható, hogy a modell a kompakt felépítés révén roppant agilis és ügyes kis gép, de a fizikai méretei miatt egy Hornet például sokkal inkább kedvez az utasnak és ezzel a túraalkalmasságnak. 

A fékek jól teljesítenek, az elsőszerelésű abroncsokkal viszont nem vagyunk elégedettek
Fotó: Stefler Balázs

Ahogy egyre jobban megismerjük a motort, az is egyértelművé válik, hogy a villanymotorszerűen működő, magas fordulaton jellegzetes éneklésbe kezdő  sornégyes blokk és az irányíthatóság mellett a fékeket sem értheti kritika. A fékerő finoman adagolható, 

nincs meg benne a kezdő motorosokra veszélyes harapósság, miközben a fékteljesítmény teljesen korrekt. 

Illetve a rendszert eddig nem sikerült olyan terhelésnek kitenni, ahol a nyomáspont változott volna. A gumikkal viszont már nem vagyunk ennyire elégedettek. Rossz trend az iparágban, hogy az elsőszerelésű abroncsokon spórolnak a gyártók (sokszor nem is kaphatók kereskedelmi forgalomban), a gyári Dunlop gumi ugyanis vizes útfelületen vagy hideg aszfalton messze nem nyújtja azt a tapadási szintet, amit elvárnánk tőle. Ilyenkor érzi a vezető, hogy az ABS és a kipörgésgátló nem csak marketinfogás!

Látványos és informatív a műszeregység
Fotó: Stefler Balázs

Az egyenleg az együtt töltött idő után pozitív, hiszen a CB650R látványos és jó minőségű, becsületesen összerakott motor, karakteres négyhengeres blokkal. 

Az E-Clutch rendszer működése a kilométerek növelésével finomabbá vált,

és akkor még nem beszéltünk a takarékosságról. A modellről szóló első cikkünkben 5,0 liter/100 km környéki városi fogyasztásról írtunk, azóta ez pár decivel mérséklődött. Sőt, békés túrázás esetén két személlyel 4,1 literes értéket regisztráltunk, ami a közel 100 lóerős teljesítmény fényében több mint kellemes meglepetés!

Zömök motor a CB650R, az ülés kialakítása egyértelműen a sportos megjelenést szolgálja
Fotó: Stefler Balázs


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu