Országos vészhelyzetet hirdetett az európai kormány

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Durva oka van a vészjósló lépésnek. Litvániában a heves esőzések miatt kellett országos vészhelyzetet hirdetni.

Forrás: MTI2025. 08. 13. 13:38
Durva a helyzet Litvániában (Fotó: AFP)
Litvániában a heves és folyamatos esőzések miatt országos vészhelyzetet hirdetett szerdán a kormány – közölte a kabinet sajtószolgálata.

A hosszan tartó esős időszak bizonyos mértékben károsította vagy akár megsemmisítette a különböző növények termésének 50-70 százalékát. A mezőgazdasági termelőknek sürgős segítségre van szükségük, amelyet a rendkívüli helyzet bevezetése megkönnyít

– számolt be a litván mezőgazdasági minisztérium.

Korábban 60 település közül 13 már bejelentette a helyi rendkívüli helyzetet. A litván meteorológiai szolgálat szerint a hosszú esős időszakot okozó meteorológiai jelenség az ország területének csaknem harmadán jelentkezett. Két hónap alatt a szokásos csapadékmennyiség csaknem triplája esett az érintett térségben.

Borítókép: Durva a helyzet Litvániában (Fotó: AFP)

