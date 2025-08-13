A középső sávban állt meg a lerobbant autóval, ami súlyos következményekkel járt + videó

Az MKIF által közzétett felvételen egy személyautó érkezik a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassul, majd megáll – mégpedig az autópálya közepén. Másodpercekig mozdulatlan, az érkező autók folyamatosan kerülik ki, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudja csak elrántani a kormányt egy hirtelen manőverrel. Aztán érkezik egy fehér „dobozos” furgon, amelynek sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen nem tartott követési távolságot, és amikor az előtte menő autó kikerüli az állót, ő már fékezés nélkül ütközik neki, és mint egy biliárdgolyót, egy teherautó elé löki.

Összesen négy jármű volt érintett a balesetben, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Egy terepjárós, aki később ért a helyszínhez – valószínűleg átmehetett a törmelékeken – megállt, visszatolatott (!) és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója. Természetesen láthatósági mellény nélkül.

Néhány jó tanács hasonló helyzetekre:

tolatni, megfordulni autópályán, gyorsforgalmi úton tilos és életveszélyes!

balesetnél mindig adj utat a segítségnek! Nyiss mentőfolyosót a rendőröknek, mentőknek, tűzoltóknak, útellenőrnek!

a követési távolságot nem méterben mérjük, hanem időben. Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig, legalább 3-4 másodperc távolság kell két jármű között!

Miért tartsuk a megfelelő követési távolságot?

bármikor rosszul lehet valaki előtted

műszaki gondja akadhat

vészfékezhet valami miatt

hirtelen irányt válthat

kialakulhat bármilyen valós ok nélkül fantomdugó



Teendők műszaki hiba esetén amint észleljük a bajt:

azonnal húzódjunk le a leállósávba!

vegyük fel a láthatósági mellényt! Tegyük ki az elakadásjelző háromszöget!

csak az iratainkat és a mobiltelefonunkat vegyük magunkhoz!

szálljunk ki és a szalagkorláton kívül hívjuk a 112-es telefonszámot!

A segítséget a korláton kívül várjuk meg, biztonságban!

