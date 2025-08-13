autós hírLexusLexus LBXLexus LBX Morizo RR

Magának állította össze a Toyota elnöke, most viszont bárki megveheti

A piacon kapható legvadabb kis SUV, a Lexus LBX Morizo RR Original Edition olyan stíluselemeket vonultat fel, amelyek a cégcsoport elnökének személyes ízlését tükrözik.

2025. 08. 13. 12:42
Akio Toyoda Tojoda Akió
Tojoda Akió Forrás: Lexus
Amikor a Lexus 2024 januárjában, a Tokiói Autószalonon bemutatta az LBX Morizo RR koncepciójárművet, kevesen fogadtak volna arra, hogy az valaha sorozatgyártásba kerülhet. Hiszen az alapmodell, az LBX eleve formabontó elképzelés volt a prémiumautók gyártójától, de hogy ezt még harsány színekkel és 300 lóerőt meghaladó teljesítménnyel bolondítsák meg.

Lexus LBX
Fotó: Lexus

Pedig tudhattuk volna, hogy Tojoda Akio nem adja bármihez a nevét, és ha már eljátszott a gondolattal, hogy konfigurálja a prémium-B-szegmens legizgalmasabb szabadidő-autóját, a sorozatgyártást is keresztülviszi a döntéshozókon. Így alig fél évvel később megjelent Japánban a Lexus LBX Morizo RR – igaz, a vadítóan pimasz sárga színű részletek nélkül. Ez fájó pont lehetett a Toyota-csoport igazgatótanácsának elnöke számára, hiszen részben pont ezek a színfoltok tették személyessé a konstrukciót. 

Lexus LBX
Fotó: Lexus

Nem kellett azonban sokat várni, hogy Morizo karakteres sárgái visszakerüljenek a számukra kitalált helyre: egy évvel a piaci bevezetés után megérkezett a Lexus LBX Morizo RR Original Edition, amely pont Tojoda Akio személyiségét csempészi bele a sportos kis crossoverbe. Pont, mint az egykori, tokiói tanulmányautónál, itt is rikító sárga színben tündökölnek a féknyergek, a biztonsági övek, valamint a hűtőmaszk és a motorházfedél között húzódó, a fényszórókat összekötő ív. Az első utasülés előtt speciális tábla hirdeti, hogy a különlegesnél is különlegesebb autóban foglal helyet. Az üléseken szintén a koncepciójármű belterében megismert okker (sárgásbarna) árnyalat köszön vissza.

Lexus LBX
Fotó: Lexus

A Lexus LBX Morizo RR Original Edition műszakilag minden szempontból megegyezik az egyedi stíluselemeket nélkülöző, eddig mintegy kétezer példányban értékesített, de egyelőre csak bizonyos jobbkormányos piacokon – Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon – forgalmazott sportmodellel. Az 1,6 literes G16E-GTS motor legnagyobb teljesítménye 305 lóerő (224 kW), mögé nyolcfokozatú automata vagy hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó csatlakozik, amely visszaváltáskor automatikus gázfröccs adására képes. Az összkerékhajtású Lexus LBX Morizo RR 5,2 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, stabilitásáról 10 mm-es ültetés és megnövelt nyomtáv (az autó 20 mm-rel szélesebb) gondoskodik. Az aerodinamikai jellemzők, a futómű, a fékek és a kipufogó mind egyedi fejlesztés eredményeként jöttek létre.

Lexus LBX
Fotó: Lexus

A különkiadás iránti, várhatóan jelentős keresletet a Japánban megszokott módszerrel: sorsolással osztják el az érdeklődők között. Összesen harminc autót osztanak el a belpiacos ügyfelek között, a lottójátékra augusztus 21. és 31. között lehet jelentkezni. Aki itt lemarad, annak is lesz még egy esélye: július végén ugyanis már kisorsoltak hetven autót a Lexus hazai kereskedői között.


 

