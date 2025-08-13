autós hírvillanyautóelektromos autók

Egy svéd villanyautó döntötte meg az elektromos SUV-ok hatótávolság-rekordját

A szériaállapotú Polestar 3-as közel 20 kilométerrel szárnyalta túl a korábbi rekordot, amelyet egy Ford Mustang Mach-E tartott.

2025. 08. 13. 11:33
Polestar 3
Egy 2,4 tonnás, 4,9 méter hosszú, 295 lóerős szabadidő-autó az új rekorder. Magyarországon a Polestar 3 nem kapható Forrás: Polestar
A Polestar nagyméretű elektromos SUV-ja, a Polestar 3 megdöntötte a Guinness-világrekordot az elektromos SUV-ok között az egyetlen töltéssel megtett leghosszabb út tekintetében. Nemrég Kelet-Anglia közútjain a nagy hatótávolságú, egymotoros változat 

935,44 km-t tett meg egy töltéssel,

ami jelentősen meghaladja a típus 706 km-es hivatalos WLTP hatótávolságát, és megdönti a Ford Mustang Mach-E által tavaly felállított 916,55 km-es korábbi rekordot is.

Polestar 3
Valódi forgalomban, nyílt angol közutakon érték el a hatótávrekordot a profi sofőrök
(Fotó: Polestar)

22 órát és 57 percet vett igénybe a kísérlet vegyes időjárási körülmények között (esett is közben), az út során az autó 12,1 kWh/100 km-es energiafogyasztást ért el. A profi, hatékony vezetésre specializálódott sofőrök háromóránként váltották egymást a volánnál, hogy fenntartsák az éberséget. A Polestar 3 a WLTP szerint mért 706 km-es hatótávolságát 20 százalékos akkumulátorkapacitással érte el, és további 

12,8 km-t tett meg 0 százaléknak jelölt akkumulátortöltöttség mellett

– a tesztautó végül töltőre került, mielőtt megállt volna.

A rekorddöntést a Guinness Rekordok Könyvének alkalmazottja, Paulina Sapinska bírálta el, miután gondosan dokumentált és függetlenül ellenőrzött videófelvételeket, kilométeróra-állásokat, GPS-adatokat és akkumulátorszint-adatokat bocsátottak a rendelkezésre. Az autó semmilyen módosítást nem kapott a kísérlet során, és standard 20 colos felniken gurult, standard Michelin Sport 4 EV gumiabroncsokkal (igaz, a guminyomást nem árulták el).

Polestar 3
A Guinness hitelesítette a rekordot
(Fotó: Polestar)

A Polestar-rekord híre egy héttel azután érkezett, hogy a Chevrolet bejelentette, hogy új Silverado EV pickupja egyetlen töltéssel óriási, 1705,54 km hosszú utat tett meg, de ez kisebb módosításokkal történt, és hét napig tartott. Továbbá a Chevy gigantikus, 205 kWh-s akkumulátorcsomagja körülbelül kétszer akkora, mint a Polestaré, és átlagosan 12,6 kWh/100 km-t fogyasztott, szemben a svéd autó 12,1 kWh/100 km-es értékével. Egyébként a Guinness Rekordok Könyvébe is bejegyzett, módosítatlan, szériagyártású elektromos autók hatótávolság-rekordját jelenleg a Lucid Air tartja. A Polestar rekorddöntő menetét azonban olyan körülmények között hajtották végre, amelyek jobban tükrözik a valós vezetési körülményeket, így relevánsabbak a fogyasztók számára – magyarázta Sam Clarke, a három sofőr egyike, akik az autót vezették a kísérlet során.


 

