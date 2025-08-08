Rendkívüli

MG4autós hírMGelektromos autók

Elképesztően alacsony indulóáron dobták piacra az új MG4 villanyautót

Méret és tudás tekintetében is felülmúlja elődjét a második generáció, amelyet fél-szilárdtest akkuval is meg lehet majd venni.

Lővei Gergely
2025. 08. 08. 7:00
Fotó: MG
Márciusban közölték az első képeket az MG4-es második generációjáról, amellyel a hazai pályán akarnak javítani a pozícióikon. A hangsúlyozottan sportos, ék alakú első generáció után most jóval kommerszebb, lágyabb vonalvezetésre váltottak, amivel jól palástolják, hogy a méretek gyarapodtak: a hossz 4395 mm (+108), a szélesség 1842 mm (+6), a magasság 1551 mm (+35), és ehhez 2750 mm-es (+45) tengelytávolság tartozik. Az akkumulátort szerkezeti tartóelemként használják, így különösen merev lett a felépítmény, a csavarodási merevséggel kapcsolatban a 31 000 Nm/° számot közölték, amivel több luxusterepjárót is felülmúl az MG4 kompakt a gyár szerint.

Bármelyik európai vetélytársban elmenne ez a divatos megjelenésű műszerfal

Látványosabb lett a külső, a hátsó lámpákban ott van a brit zászlót idéző motívum, az első márkajelzés megvilágított. Ahogy az manapság szokásos, a 15,6 colos központi érintőképernyőre koncentrálódik a vezérlés, a fejegység újdonsága az Oppo mobiltelefon-gyártóval közösen fejlesztett szoftver, ami az eddiginél könnyebb telefoncsatlakoztatást és olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a navigáció folytatása gyalogos üzemmódban egészen a végcélig. Kínában 

a beszédvezérlésben mesterséges intelligencia segít,

tehát nem egyszerűen a parancs megismétlését kéri a rendszer, hanem magától próbál rájönni arra, mire is gondolt a használó. Távoli frissítésekkel lehet majd növelni az autó tudását, például így lehet majd aktiválni az éjjellátót (nem klasszikus hőkamera, hanem módosított kamerakép). A körkamera az autó alá is belát memóriafunkció jóvoltából, távirányítás segítségével lehet megoldani a szűk helyen parkolást.

Tágas, világos, és jól variálható a belső, 30 rekeszt alakítottak ki benne az apró tárgyaknak

Kínában az újdonság indulóára mindössze 73 800 jüan, azaz 3,5 millió forint. Ez utóbbi biztos változik, mire elér hozzánk. Alapáron adják az autóhoz az üvegtetőt, ami alól nem spórolták ki az elhúzható árnyékolót, az utasteret könnyen takarítható műbőr kárpittal burkolják, a szürke mellett rózsaszínes lila és sötétkék belső hangulat is elérhető Kínában. Az MG4 utasterében egyébként 30 különféle tárolót találni, az első ülések fűthetőek és szellőztethetőek, a hátsók támlája 27°-os szögben dönthető le. A csomagtérpadló több magasságban rögzíthető, a kemény kalaptartó is használható tárolásra. A mély padló alatti fiók lehetőséget ad arra, hogy később akár hátsó hajtómotorral összkerékhajtású változatot is készítsenek.

Tunigolva is jól néz ki

Ha ilyen még nem is volt ott a kínai premieren, azért különleges autókkal készültek a gyáriak, hogy megmutassák, átépítésbarát az új autó. Már az egyszerű versenycsík is sokat dob a megjelenésen, a króm dísztárcsákkal és tetőcsomagtartóval retrós irányba is el lehet vinni az MG4-et. Aztán természetesen versenyautós stílusban is megállja a helyét ültetéssel, küszöbburkolatokkal és óriási hátsó szárnnyal, és a rend kedvéért tigrisbőrben is megmutatták az újdonságot.

A hossz 108, a tengelytáv 45 mm-rel lett nagyobb a modellváltással

Csak egy hajtással, előre beépített 163 lóerő teljesítményű, 250 Nm nyomatékú hajtómotorral indul az MG4 forgalmazása Kínában, kétféle lítium-vasfoszfát akkumulátor közül lehet választani. A 42,8 kWh kapacitású teleppel 437 km a kínai szabvány szerinti hatótávolság, 

az 53,9 kWh kapacitású akkumulátorral 530 km az elméleti hatótáv.

A 30-80 százalékos töltés mintegy 20 perc alatt megvan kellően nagy teljesítményű töltőnél. Mindössze 10,4 kWh/100 km a szabványos energiafogyasztás, ennek elérésében segít a több forrásból dolgozó hőszivattyú. Kínában a hajtásra egyébként élettartam-garanciát vállalnak.

DC töltőoszlopról 20 perc alatt 50 százalékkal lehet növelni a töltöttséget

Az MG4 nagy újdonsága lesz a fél-szilárdtest akkumulátor,

amellyel kapcsolatban szeptemberben osztanak meg további információkat. Addig annyit lehet tudni, hogy a SAIC konszern 500 millió jüanos befektetéssel ritkaföldfémeket is tartalmazó alumíniumötvözetet fejlesztett ki az új akkumulátor számára, hogy merevebb legyen az akkumulátorház és jobb legyen a hőállósága. Sikerrel vette az újfajta akkumulátor a penetrációs teszteket, amelyen még füstölni se kezdett, az aktuális lítium-ion akkumulátorokhoz képest alacsony hőmérsékleten jobb teljesítményt nyújt majd a fél-szilárdtest akkumulátor.

 

Kínában augusztus 5-én indult az MG értékesítése, az árlistán négy tétel szerepel:
Comfort (42,8 kWh) 73 800 jüan – 3,5 millió Ft
Ease (42,8 kWh) 81 800 jüan – 3,9 millió Ft
Freedom (42,8 kWh) 90 800 jüan – 4,3 millió Ft
Smart (53,9 kWh) 105 800 jüan – 5 millió Ft
A fél szilárdtest akkumulátorral szerelt modell árait majd szeptemberben közlik. Globálisan is fontos eleme az MG kínálatban az MG4-es kompakt, amelynek helyi változatait folyamatosan mutatják majd be, az európai piachoz igazított változatról is később lesz majd információ.

