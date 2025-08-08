Elképesztően alacsony indulóáron dobták piacra az új MG4 villanyautót

Márciusban közölték az első képeket az MG4-es második generációjáról, amellyel a hazai pályán akarnak javítani a pozícióikon. A hangsúlyozottan sportos, ék alakú első generáció után most jóval kommerszebb, lágyabb vonalvezetésre váltottak, amivel jól palástolják, hogy a méretek gyarapodtak: a hossz 4395 mm (+108), a szélesség 1842 mm (+6), a magasság 1551 mm (+35), és ehhez 2750 mm-es (+45) tengelytávolság tartozik. Az akkumulátort szerkezeti tartóelemként használják, így különösen merev lett a felépítmény, a csavarodási merevséggel kapcsolatban a 31 000 Nm/° számot közölték, amivel több luxusterepjárót is felülmúl az MG4 kompakt a gyár szerint.

Bármelyik európai vetélytársban elmenne ez a divatos megjelenésű műszerfal

Látványosabb lett a külső, a hátsó lámpákban ott van a brit zászlót idéző motívum, az első márkajelzés megvilágított. Ahogy az manapság szokásos, a 15,6 colos központi érintőképernyőre koncentrálódik a vezérlés, a fejegység újdonsága az Oppo mobiltelefon-gyártóval közösen fejlesztett szoftver, ami az eddiginél könnyebb telefoncsatlakoztatást és olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a navigáció folytatása gyalogos üzemmódban egészen a végcélig. Kínában

a beszédvezérlésben mesterséges intelligencia segít,

tehát nem egyszerűen a parancs megismétlését kéri a rendszer, hanem magától próbál rájönni arra, mire is gondolt a használó. Távoli frissítésekkel lehet majd növelni az autó tudását, például így lehet majd aktiválni az éjjellátót (nem klasszikus hőkamera, hanem módosított kamerakép). A körkamera az autó alá is belát memóriafunkció jóvoltából, távirányítás segítségével lehet megoldani a szűk helyen parkolást.

Tágas, világos, és jól variálható a belső, 30 rekeszt alakítottak ki benne az apró tárgyaknak

Kínában az újdonság indulóára mindössze 73 800 jüan, azaz 3,5 millió forint. Ez utóbbi biztos változik, mire elér hozzánk. Alapáron adják az autóhoz az üvegtetőt, ami alól nem spórolták ki az elhúzható árnyékolót, az utasteret könnyen takarítható műbőr kárpittal burkolják, a szürke mellett rózsaszínes lila és sötétkék belső hangulat is elérhető Kínában. Az MG4 utasterében egyébként 30 különféle tárolót találni, az első ülések fűthetőek és szellőztethetőek, a hátsók támlája 27°-os szögben dönthető le. A csomagtérpadló több magasságban rögzíthető, a kemény kalaptartó is használható tárolásra. A mély padló alatti fiók lehetőséget ad arra, hogy később akár hátsó hajtómotorral összkerékhajtású változatot is készítsenek.