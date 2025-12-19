Orbán BalázsveszélyBrüsszelorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett

Veszélyes fordulópontnak nevezte a brüsszeli csúcsot Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az uniós tagállamok többsége háborús kölcsönnel anyagi érdekeltséget teremtett az ukrajnai konfliktus folytatásában, miközben Magyarország következetesen kimarad a háború elmélyítéséből.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 13:51
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy győztes csata után mindig jó érzés felébredni, de a tegnapi brüsszeli csúcs után mégis nagyon komor a hangulatom. Hogy miért? A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)

Ez pedig nem semleges pénzügyi döntés. Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát

 – tette hozzá. 

„Ez a logika nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha.  Magyarország ebből kimarad. Nem veszünk részt háborús kölcsönökben, nem sodródunk bele a konfliktusba, és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék” – magyarázta.

De nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, fifikájára és szövetségépítési képességére szükség van. Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat, és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után.

 És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi… Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország” – zárta.

Borítókép: Orbán Balázs: 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett (Fotó: AFP)

 

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

A magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu