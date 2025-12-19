Orbán Balázs: 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett

„Egy győztes csata után mindig jó érzés felébredni, de a tegnapi brüsszeli csúcs után mégis nagyon komor a hangulatom. Hogy miért? A nyílt, azonnali hadüzenetet ugyan sikerült elkerülni, de 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett: először fordult elő, hogy az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak a háború megnyerése érdekében” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Ez pedig nem semleges pénzügyi döntés. Ezek az országok nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszországot le kellene győzni. Ettől a ponttól kezdve ezeknek az országoknak anyagi érdekük a háború folytatása és a győzelem, különben saját állampolgáraik fizetik meg az árát
– tette hozzá.
