Orbán Balázs: 24 tagállam rendkívül veszélyes precedenst teremtett

„Ez a logika nem a békéhez, hanem a háború elmélyítéséhez vezet: a konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha. Magyarország ebből kimarad. Nem veszünk részt háborús kölcsönökben, nem sodródunk bele a konfliktusba, és nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék” – magyarázta.

De nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megőrizni, Orbán Viktornak is minden tapasztalatára, rutinjára, fifikájára és szövetségépítési képességére szükség van. Ha brüsszeli kormányunk lenne, akkor azonnal mi is a háborús kölcsönt nyújtó országok között találnánk magunkat, és futhatnánk az ukrán katonai győzelem – és a saját pénzünk – után.

És akkor jönnének a háborús adók, megszorítások, sorozások és ki tudja, hogy még mi… Nem szeretnék ilyen jövőt Magyarországnak. Jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország” – zárta.