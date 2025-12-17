A profi ökölvívás legsötétebb napja: soha többet nem láthatjuk a ringben a világ legjobb bokszolóját

Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, ma reggel megkaptuk a választ, és bizton állíthatjuk, mindez sokkolta az egész világot.

Terence Crawford meghozta döntését, soha többet nem harcol a ringben Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Crawford 42 győztesen megvívott csata után végleg elhagyta a ringet

A veretlen, öt súlycsoportban világbajnok, háromban pedig vitathatatlan bajnok Nebraskából, a közösségi médián keresztül üzente meg a bokszvilágnak, hogy vége, soha többet nem lép ringbe. Az időzítés szinte tökéletes, hiszen lassan elérkezünk az év végéhez, ráadásul nemsokára szavaznak arról, hogy Crawford bekerüljön-e a Hírességek Csarnokába.

– Minden harcos tudja, hogy eljön ez a pillanat. Sosem tudhatjuk azonban, hogy mikor. Egész életem valaminek a hajszolásával telt. Nem övekért, nem pénzért, nem címlapokért, hanem azért az érzésért, amit akkor érzel, amikor a világ kételkedik benned. De te folyton felbukkansz, és továbbra is bebizonyítod mindenkinek, hogy tévednek. Nos nekem mindez megadatott, és amikor legyőztem Canelót, az méltó lezárása a pályafutásomnak – idézte a Ring Magazin Crawford búcsúszavait, amelyet a YouTube-csatornáján hozott nyilvánosságra.

A hétgyermekes apa tehát veretlenül, de egészségesen és nagyon gazdagon vonult vissza. Crawford hangsúlyozta, hogy az ökölvívást úgy akarta abbahagyni, hogy arról és annak időpontjáról ő dönt.

Ez a sport mindent megadott nekem. Küzdöttem a családomért, harcoltam a városomért, harcoltam azért a gyerekért, aki valaha voltam – akinek semmije sem volt, csak egy álma és egy pár kesztyűje. És ezt végigcsináltam. Eljött a búcsú ideje

– zárta szavait a 38 éves bunyós.

Terence Crawford búcsúja imádott sportágától: