A profi ökölvívás legsötétebb napja: soha többet nem láthatjuk a ringben a világ legjobb bokszolóját

Vélhetően nem erre a hírre szerettek volna felébredni a profi ökölvívás rajongói. Bejelentette visszavonulását a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa, a három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett Terence Crawford. A 38 éves világklasszis úgy érzi, pályafutása méltó megkoronázása volt a Saul Canelo Álvarez felett aratott történelmi sikere szeptemberben.

Molnár László
2025. 12. 17. 8:08
Crawford újra történelmet írt, igaz, most a visszavonulásának bejelentésével
Crawford újra történelmet írt, igaz, most a visszavonulásának bejelentésével Forrás: BBC
Szeptember 14-én megtörtént az, ami a profi boksz történetében még soha. Az amerikai Terence Crawford (42-0, 31 KO) egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt (63-3-2, 39 KO), és a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, ma reggel megkaptuk a választ, és bizton állíthatjuk, mindez sokkolta az egész világot.

Terence Crawford meghozta döntését, soha többet nem harcol a ringben
Terence Crawford meghozta döntését, soha többet nem harcol a ringben     Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Crawford 42 győztesen megvívott csata után végleg elhagyta a ringet

A veretlen, öt súlycsoportban világbajnok, háromban pedig vitathatatlan bajnok Nebraskából, a közösségi médián keresztül üzente meg a bokszvilágnak, hogy vége, soha többet nem lép ringbe. Az időzítés szinte tökéletes, hiszen lassan elérkezünk az év végéhez, ráadásul nemsokára szavaznak arról, hogy Crawford bekerüljön-e a Hírességek Csarnokába.

– Minden harcos tudja, hogy eljön ez a pillanat. Sosem tudhatjuk azonban, hogy mikor. Egész életem valaminek a hajszolásával telt. Nem övekért, nem pénzért, nem címlapokért, hanem azért az érzésért, amit akkor érzel, amikor a világ kételkedik benned. De te folyton felbukkansz, és továbbra is bebizonyítod mindenkinek, hogy tévednek. Nos nekem mindez megadatott, és amikor legyőztem Canelót, az méltó lezárása a pályafutásomnak – idézte a Ring Magazin Crawford búcsúszavait, amelyet a YouTube-csatornáján hozott nyilvánosságra.

A hétgyermekes apa tehát veretlenül, de egészségesen és nagyon gazdagon vonult vissza. Crawford hangsúlyozta, hogy az ökölvívást úgy akarta abbahagyni, hogy arról és annak időpontjáról ő dönt.

Ez a sport mindent megadott nekem. Küzdöttem a családomért, harcoltam a városomért, harcoltam azért a gyerekért, aki valaha voltam – akinek semmije sem volt, csak egy álma és egy pár kesztyűje. És ezt végigcsináltam. Eljött a búcsú ideje 

– zárta szavait a 38 éves bunyós.

Terence Crawford búcsúja imádott sportágától:

Utoljára 2007-ben szenvedett vereséget a ringben

A 38 éves bunyós nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak, az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Legutóbb 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

És a fenti statisztika immár véglegesnek mondható. A profi ökölvívás jelenlegi legjobbját soha többé nem láthatjuk élőben bokszolni. Viszlát, Bajnok!

Terence Crawford utolsó meccse Canelo ellen:

