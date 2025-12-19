Az ausztrál hatóságok őrizetbe vettek hét embert, aki a gyanú szerint hasonló nézeteket vallanak, mint a hanuka alkalmából rendezett sydney-i fesztivál résztvevői elleni terrortámadás elkövetői, és erőszakos cselekményre készülhettek – jelentette be pénteken Új-Dél-Wales állam rendőrsége. A tájékoztatás szerint a hét férfi, aki a szomszédos Victoria államból érkezett Sydneybe, már korábban a hatóságok látókörébe került, a csütörtöki őrizetbe vételükről készült felvételek pedig már a közösségi médiára is felkerültek.
Ausztráliai terrortámadás: többeket őrizetbe vettek, akik a gyanú szerint osztják a merénylők nézeteit
Az ausztrál hatóságok több férfit vettek őrizetbe, akik szélsőséges nézeteket vallanak, és erőszakos cselekményre készülhettek Sydney-ben. A gyanúsítottak korábban Victoria államból érkeztek, és vizsgálják kapcsolatukat a Bondi Beach-i terrortámadás elkövetőivel.
Mal Lanyon rendőrfelügyelő a sajtónak elmondta, bár egyelőre nem tudni, az emberek kiemelt fenyegetést jelentettek-e, az esetleges erőszakcselekmény lehetőségét olyan mértékűnek ítélték, hogy nem akartak kockáztatni.
Mint mondta, egyelőre nem tudják megerősíteni a kapcsolatot a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője – egy apa és a fia – és ezen hét ember között. A két autóval érkező férfiak egyik úticélja a jelek szerint a Bondi Beach volt. Az őrizetbe vett embereket pénteken szabadon engedték, miután nem volt indok a fogva tartásukra.
Nem sokkal korábban David Hudson, az állam rendőrségének helyettes főparancsnoka az ABC rádióállomásnak azt mondta, a merénylők és a csütörtökön őrizetbe vett emberek vélhetően hasonló nézeteket vallottak.
Hozzátette, találtak arra utaló jeleket, hogy a hét ember Bondi Beach-re tartott, azonban a nyomozás jelenlegi állása szerint egyelőre csak a szélsőséges iszlamista nézeteket tudták megerősíteni velük kapcsolatban. Ugyancsak pénteken Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette, Canberra átfogó fegyvervisszavásárlási tervet készít, amelynek keretében visszavásárolnának minden, a többi között újonnan betiltott, és így immár illegálissá vált lőfegyvert a lakosoktól.
Aláhúzta, hogy a mostani lenne a legjelentősebb visszavásárlás 1996 óta, amikor az akkori miniszterelnök, John Howard jelentett be hasonló intézkedést egy 35 halálos áldozatot követelő vérengzés után, és egy év alatt hatszázezer lőfegyvert vásároltak vissza a lakosságtól. Albanese leszögezte, hogy az akkor hozott szigorú fegyvertartási rendelkezések ellenére már ismét több mint négymillió tűzfegyverről tudnak országszerte, azaz többről, mint amennyi az 1996-os tragédia idején volt.
A Bondi Beach-i merénylők egyikének hat legálisan tartott fegyvere volt.
Szörfözők és úszók százai pénteken az ausztrál életforma jelképének számító Bondi strandon egy hatalmas kört alkottak a tenger hullámaiban, hogy megemlékezzenek a vasárnapi merénylet áldozatairól. A kormány vasárnapra, a támadás kezdetének időpontjára (18:47) elmélkedésre és gyertyagyújtásra szólította fel a lakosságot.
Álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk el, és erősítsük meg, hogy a gyűlölet és az erőszak soha nem fogja meghatározni ausztrál identitásunkat
– mondta Anthony Albanese miniszterelnök. Az új évben hivatalos nemzeti gyásznapot is tartanak a december 14-i antiszemita vérengzés áldozatainak emlékére.
Borítókép: Részvétnyilvánításra ösztönző plakát Sydney-ben (Fotó: AFP)
