Ausztráliai terrortámadás: többeket őrizetbe vettek, akik a gyanú szerint osztják a merénylők nézeteit

Mal Lanyon rendőrfelügyelő a sajtónak elmondta, bár egyelőre nem tudni, az emberek kiemelt fenyegetést jelentettek-e, az esetleges erőszakcselekmény lehetőségét olyan mértékűnek ítélték, hogy nem akartak kockáztatni.

Mint mondta, egyelőre nem tudják megerősíteni a kapcsolatot a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője – egy apa és a fia – és ezen hét ember között. A két autóval érkező férfiak egyik úticélja a jelek szerint a Bondi Beach volt. Az őrizetbe vett embereket pénteken szabadon engedték, miután nem volt indok a fogva tartásukra.

Nem sokkal korábban David Hudson, az állam rendőrségének helyettes főparancsnoka az ABC rádióállomásnak azt mondta, a merénylők és a csütörtökön őrizetbe vett emberek vélhetően hasonló nézeteket vallottak.

Hozzátette, találtak arra utaló jeleket, hogy a hét ember Bondi Beach-re tartott, azonban a nyomozás jelenlegi állása szerint egyelőre csak a szélsőséges iszlamista nézeteket tudták megerősíteni velük kapcsolatban. Ugyancsak pénteken Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette, Canberra átfogó fegyvervisszavásárlási tervet készít, amelynek keretében visszavásárolnának minden, a többi között újonnan betiltott, és így immár illegálissá vált lőfegyvert a lakosoktól.